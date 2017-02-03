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Internet Haber: «Зенит» предлагал 15 миллионов евро за 20-летнего турка, которого хочет «Сити»

Internet Haber: «Зенит» предлагал 15 миллионов евро за 20-летнего турка, которого хочет «Сити»
Eurosport

52 мин. назад

Летом переговоры возобновятся.

«Зенит» зимой проявлял интерес к 20-летнему защитнику «Фрайбурга» и сборной Турции Чаглара Сёюнджю.

«Зимой нам поступали предложения из России и Франции. «Зенит» хотел заполучить Сёюнджю и даже предлагал 15 млн евро. Но «Фрайбург» ответил отказом. Мы встретимся вновь в конце сезона», – цитирует агента футболиста Мустафу Догру Internet Haber.

  • Помимо «Зенита» в услугах Сёюнджю были заинтересованы «Манчестер Сити», «Лилль», «Ренн» и «Рома».
  • В сезоне-2016/17 Сёюнджю сыграл 16 матчей за «Фрайбург» и отдал 1 голевую передачу. На его счету 2 игры за взрослую сборную Турции.

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