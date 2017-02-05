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«А ты аморфный, *** [блин]». Федор Смолов провел тренировку с микрофоном

«А ты аморфный, *** [блин]». Смолов провел тренировку с микрофоном
Eurosport

42 мин. назад

Нападающий сборной России – веселый парень.

«Краснодар», проводящий сбор в испанском Коине, на официальном канале в ютубе выпустил видео с участием Федора Смолова. Лучший футболист России 2016 года провел тренировку с микрофоном, о котором, судя по количеству мата, не догадывался.

  • «Краснодар» занимает пятое место в РФПЛ, отставая от «Спартака» на 12 очков.
  • Смолов лидирует в списке бомбардиров турнира. На счету форварда 10 голов в 12 играх.

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