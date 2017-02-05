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«СЭ»: Игорь Денисов подписал полноценный контракт с «Локомотивом»
Экс-капитан сборной России нашел новый дом.
Полузащитник Игорь Денисов подписал полноценный контракт с «Локомотивом». Срок договора – 1 год с опцией продления на сезон по взаимному согласию сторон. Новое соглашение вступит в силу с начала следующего сезона, сообщает «СЭ».
- 32-летний Денисов проводит в «Локо» сезон-2016/17 на правах аренды. До конца июня трансферные права на футболиста принадлежат «Динамо».
- С сентября хавбек провел за красно-зеленых 11 матчей в Премьер-лиге, отметился голом и передачей, получив при этом 3 желтые карточки.
- После 17 туров «Локомотив» занимает десятое место в РФПЛ.
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(фото: официальный сайт «Локомотива»)
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