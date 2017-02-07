Особое мнение: кто лучше готов к Европе – Федор Смолов или Артем Дзюба

Артем Дзюба

Большинство теплых слов в адрес Смолова основаны на последних полутора сезонах, за которые он забил 28 мячей с игры в РФПЛ. Дзюба на том же отрезке имел с игры 22 гола. Безусловно, они игроки разного формата. Федор бежит так хорошо, что физиотерапевт «Краснодара» всерьез считает, что на беговой дорожке он сделает Бэйла и КриРо, любит как играть на плече у последнего защитника и открываться за спину, так и уходить вглубь, самостоятельно тащить мяч и создавать себе моменты.

Дзюба же в большей степени игрок штрафной, который помимо отличного (тем более для своих габаритов) движения еще и здорово играет спиной к воротам. Он вовлечен в схему «Зенита» не только как наконечник, но и как своеобразная точка фокусировки – промежуточный элемент в атаке в финальной трети поля, способный отыграться и скинуть партнеру.

Если судить только по голам, то Смолов кажется предпочтительнее, однако это классическая ловушка. Если сравнить качество моментов (xG/90 – качество моментов за 90 минут, NPG/xG – число голов с игры разделить на суммарное качество имевшихся шансов), то в сезоне-2015/16 оно было примерно одинаковым, а в этом Дзюба оторвался.

28 голов Смолова с игры – следствие аномальной реализации (голов с неочевидных позиций), 22 гола Дзюбы – в большей степени следствие качества моментов, которые он имел. Конечно, всегда можно сделать скидку на то, что в «Зените» уровень партнеров выше, чем в «Краснодаре», но есть два контраргумента.

Во-первых, не стоит забывать о движении и игре нападающего в атаке без мяча – от того, в насколько хороших позициях он себя предлагает, напрямую зависит качество его шансов.

Во-вторых, за полтора последних сезона Смолов был безальтернативной первой опцией в атаке, и вся команда искала его. К примеру, в сезоне-2016/17 Федор в среднем за 90 минут имеет 5,2 удара – ровно вдвое больше, чем ближайший преследователь Ари.

У Дзюбы ситуация другая. В сезоне-2015/16 он пятая опция в атаке: 1,9 удара/90 минут – наравне с Кокориным, значительно больше у Халка – 4,8, впереди Данни – 2,3 и Шатов – 2,1. В сезоне-2016/17 Мак, Витсель и Жулиано били плюс-минус наравне (2,4, 2,2 и 2,1/90 минут) – у Дзюбы не было привилегий (2,2 удара/90 минут).

Многочисленные исследования, начиная с сезона-2009/10 (топовые чемпионаты, еврокубки, крупные турниры сборных), показывают: шансы на то, что с каждым новым сезоном (или переходом в новую команду) реализация останется на том же уровне, гораздо ниже, чем шансы на то, что у нападающего сохранятся качество и количество моментов, которые он имел до этого.

С сезона-2009/10 лишь два человека (Месси и Суарес) стабильно поддерживали реализацию на уровне выше остальных – это, скорее, говорит об их исключительности, чем о том, что на это может рассчитывать каждый. Хороший страйкер – это в первую очередь качество и количество шансов, которые он получает, а не реализация.

Вдобавок, если Смолов в гораздо большей степени зациклен на воротах, то Дзюба относится к типу форвардов, кто играет на команду и делает всю систему лучше (xA – ожидаемые ассисты, качество созданных моментов для партнеров). Несмотря на то, что последние полтора сезона он был третьей-четвертой опцией в атаке, Артем регулярно ассистировал партнерам (больше, чем Смолов).

Есть у Дзюбы и еще одно достоинство – габариты. С каждым годом в европейском футболе все большее значение играет прессинг, и, как следствие, возрастает роль игроков, способных осуществлять выход из-под него. Лонгболы на столбов и последующая борьба за подборы – самый действенный способ.

Дзюба может пригодиться здесь командам АПЛ, Бундеса и Ла Лиги, которые цепляются за зону еврокубков. У него 2,6 выигранного верхового за 90 минут при эффективности 56,5%, но важный нюанс заключается в том, что «Зенит» имеет долю длинных передач на 3% ниже средней по РФПЛ. Ниже питерцев только две команды («Спартак» и «Краснодар») – у Дзюбы не так много возможностей побороться наверху в большинстве игр, где команда играет первым номером. За сборную и отдельные матчи за клуб в еврокубках, когда против более сильных соперников команды переходили на более прямолинейный стиль с лонгболами, он выигрывал в среднем 5 единоборств за 90 минут с эффективностью 50% – хорошие цифры для нападающего при таких объемах.

Смолов тоже неплох и однозначно перерос чемпионат России. Однако спектр полезных качеств, которые он может предложить европейской команде, у него меньше, чем у Дзюбы.

Федор Смолов

Отъезд Дзюбы из «Зенита» невозможен даже чисто теоретически. Во-первых, его назначили капитаном – после такого из клуба не убегают. Во-вторых, у него полный порядок в спортивном плане: Артем играет в еврокубках и борется за чемпионство. В-третьих, нормальным клубам из первой пятерки чемпионатов Дзюба просто не нужен, потому что летом ему исполнится 29.

Валерий Карпин уже объяснил, что Артем зажигает только там, где его безоговорочно ставят в состав. Дзюба не тот человек, который готов конкурировать – ему обязательно нужно знать, что он будет играть, иначе моментально сдувается. В каком европейском клубе предоставят игровые гарантии? Да ни в каком. Нужно быть Уэйном Руни, чтобы не забивать а тебя продолжали выпускать. Ожидаемый сценарий для Дзюбы: приехал, посидел на лавке, попросился обратно.

По зарплате тоже гигантский вопрос, потому что в «Зените» Артем имеет больше 3 миллионов евро в год – такой оклад дадут только в европейском топ-клубе, но им не требуется новый капитан «Зенита».

Вывод: в Петербурге Дзюба шикарно зарабатывает, не волнуется за место в основе и чувствует свою важность внутри команды. Артем – идеальный нападающий для РФПЛ. Здесь он звезда, и ему это важнее, чем биться с условным «Вест Бромвичем» за унылейшее восьмое место в АПЛ.

Смолов для Европы предпочтительнее Дзюбы по всем параметрам:

Подвижен, мобилен, универсален и, как следствие, менее зависим от партнеров, чем Артем (типичный форвард одного-двух касаний). Небольшое количество ударов в его исполнении – иллюзия: обычно он лупит с убойнейших позиций.

Уже играл за пределами РФПЛ («Фейенорд» в 20 лет) и представляет, к чему готовиться, как себя вести, как конкурировать и как вкалывать, если не получается забить.

Признан лучшим игроком России по версии кучи изданий. Естественно, новости обо всех наградах попали и в зарубежные ленты – там про него знают лучше, чем про Артема, поэтому его трансфер изначально воспримут положительнее.

Шикарно разговаривает на английском и сам заявляет, что готов сорваться в любой момент – теперь уже понятно, что для Федора это главный челлендж на все ближайшие трансферные окна. У Артема такого рвения не наблюдается.

Смолов моложе Дзюбы на полтора года – крайне важный фактор для европейских клубов.

А главное, мультимиллиардер Сергей Галицкий топит за русский футбол сильнее, чем за «Краснодар», поэтому без лишних торгов и метаний отпустит Смолова за мечтой. Дзюбе такого шанса элементарно не дадут: в «Газпроме» считают, что лучшие игроки России должны бегать только на Крестовском.

Другие тексты подлейших типов:

Особое мнение: Тибо Куртуа в «Реале» – да или нет

Особое мнение: «Реал» – чемпион Испании или нет?