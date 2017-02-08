Массимо Каррера: «Спартак» пробовал подписать Бранислава Ивановича, но он предпочел «Зенит»

«Приобретений зимой пока не будет. На любой без исключения позиции у нас может всегда сыграть кто-то другой. В планах есть приобретение крайнего защитника, не скрою. Хотим найти универсала, который смог бы выходить и справа, и слева. Пока мы в поисках.

Мы попробовали подписать Ивановича, но он предпочел «Зенит». Но я действительно хотел видеть серба в команде. Ведь это опытный защитник, который, несмотря на возраст, держит высокий уровень, может действовать как в центре, так и на фланге», – приводит слова Карреры «Спорт-Экспресс».

Иванович перешел в «Зенит» из «Челси» в конце января.

Сумма трансфера не сообщается. Медиа сообщали, что серб переехал в петербургский клуб бесплатно.

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