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Массимо Каррера: «В случае чемпионства «Спартака» все пойдем пешком в свои страны»
Новость, которая расстроит Луиса Адриано, Маурисио и Фернандо.
«Готовы ли пойти вместе с Бокетти, который готов дойти до Италии пешком в случае чемпионства «Спартака»? Конечно. Да мы в таком случае все пойдем пешком в свои страны.
С какими словами и понятиями у меня ассоциируется Россия? Первое обязательно в рамках «Спартака» – это болельщики, наш 12-й игрок. Они нам очень помогают, спасибо им за теплоту, мы без них никуда.
Второе – это Москва, очень красивый город. Помимо пробок, конечно. А третье – хорошие и приятные русские люди», – цитирует Карреру «Спорт-Экспресс».
- «Спартак» после 17 туров лидирует в чемпионате России с 40 очками.
- «Зенит» отстает от красно-белых на 5 баллов, ЦСКА – на 8.
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