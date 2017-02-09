www.fc-zenit.ru
Александр Кержаков: «Не знаю, пойдет ли «Зенит» за Артемом Дзюбой»
Ветеран питерского клуба уверен, что главным на поле будет Данни.
«Я так понимаю, что Данни остался капитаном, а Дзюба стал вице-капитаном. Так было бы правильнее.
Не думаю, что это был шаг сближения между болельщиками «Зенита» и Артемом. Просто Луческу показывает, что надо забывать о внешних факторах и смотреть только на результат.
Он дал понять, что Дзюба один из россиян, которые практически всегда будут выходить в стартовом составе. Значит, это человек, который своей страстью на поле доказал тренеру, что он достоин звания вице-капитана.
Пойдет ли «Зенит» за Дзюбой? Не знаю. Он еще не проявлял себя как капитан. Я все-таки придерживаюсь той мысли, что даже если и сложится проблемная ситуация, ее будет решать Данни. А когда его нет, на поле команду может вывести и Артем», – цитирует Кержакова «Чемпионат».
- Дзюба перешел в «Зенит» в феврале 2015 года.
- 2 февраля стало известно, что 28-летний форвард получил капитанскую повязку в питерском клубе.
Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете