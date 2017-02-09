From Official Website

Суд Казахстана признал матч «Урал» – «Терек» договорным

Суд Казахстана признал матч «Урал» – «Терек» договорным
Р-Спорт

45 мин. назад

Вот это поворот.

Казахский суд встал на сторону букмекерской конторы «Олимп», отказавшейся выплачивать жителю Алматы выигрыш в 8 млн 307 тысяч тенге (23 тыс евро). Отказ представители конторы объяснили подозрениями, что игра могла быть договорной. Ставку при этом гражданину вернули.

«В удовлетворении иска Амантаева Олжаса к «Букмекерская контора OLIMP KZ» о взыскании 8 миллионов 307 тысяч тенге отказать», – приводит Sputnik решение суда.

  • Матч 12-го тура РФПЛ завершился гостевой победой «Терека» над «Уралом» – 4:1.
  • Перед стартом игры коэффициент на победу «Урала» составлял 3,15. В перерыве котировки поднялись до 17,00, хотя счет был ничейным (1:1).
  • Специально созданная комиссия РФС не признала матч договорным.

Все новости РФПЛ

Лучший спортивный телеграм

(фото: официальный сайт «Урала»)

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Проброс погоды. Как Задоров научился сбивать самолеты

04:41
Популярные видео
Контакт Фуркада и Логинова на передаче эстафеты, от которого Александр взял и упал
8 558 просмотров6 ч
Фуркад ушел с церемонии награждения микста, когда Логинов поднялся на пьедестал
9 188 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться