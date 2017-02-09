Суд Казахстана признал матч «Урал» – «Терек» договорным

Казахский суд встал на сторону букмекерской конторы «Олимп», отказавшейся выплачивать жителю Алматы выигрыш в 8 млн 307 тысяч тенге (23 тыс евро). Отказ представители конторы объяснили подозрениями, что игра могла быть договорной. Ставку при этом гражданину вернули.

«В удовлетворении иска Амантаева Олжаса к «Букмекерская контора OLIMP KZ» о взыскании 8 миллионов 307 тысяч тенге отказать», – приводит Sputnik решение суда.

Матч 12-го тура РФПЛ завершился гостевой победой «Терека» над «Уралом» – 4:1.

Перед стартом игры коэффициент на победу «Урала» составлял 3,15. В перерыве котировки поднялись до 17,00, хотя счет был ничейным (1:1).

Специально созданная комиссия РФС не признала матч договорным.

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(фото: официальный сайт «Урала»)