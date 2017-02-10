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Экс-игрок «Зенита» и «Баварии» Анатолий Тимощук завершил карьеру

Тимощук завершил карьеру
Р-Спорт

10 мин. назад

Теперь 37-летний украинец готов помогать молодым.

«Не ищу никаких клубов и спокойно завершил свои футбольные выступления. Сейчас решил взять время на отпуск и переосмысление того, что происходит, и нового статуса в своей жизни. В ближайшее время на все свои вопросы дам ответы.

Не жду предложений продолжить карьеру игрока, ведь почти на 100% уверен, что прекращаю свои выступления на футбольном поле. Буду помогать молодым игрокам добиваться успеха», – сказал украинец, добавивший, что у него есть предложения о тренерской работе.

  • Тимощук начинал карьеру в луцкой «Волыни», а в 1998 году перешел в донецкий «Шахтер», в котором выиграл по три чемпионата и Кубка Украины.
  • В 2007 году Тимощук перешел в «Зенит», в составе которого выиграл чемпионат России и Кубок УЕФА. В 2013-м он вернулся в Петербург и помог команде стать чемпионом России-2014/15.
  • С 2009 по 2013 год Анатолий защищал цвета мюнхенской «Баварии», с которой дважды победил в чемпионате и Кубке Германии, выиграл Лигу чемпионов.
  • Последним клубом Тимощука стал «Кайрат», в котором он стал двукратным вице-чемпионом Казахстана (2015, 2016), выиграл Кубок и Суперкубок страны.
  • Тимощук – рекордсмен по числу матчей за сборную Украины (144).

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