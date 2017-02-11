Экс-игрок «Барселоны» перешел в «Локомотив» из «Краснодара»

Полузащитник Амир Натхо подписал контракт с «Локомотивом» и будет выступать за московскую команду под 21-м номером. Детали договора не разглашаются.

«Локомотив» ведет работу над воссозданием второй профессиональной команды, основу которой составят молодые российские футболисты. Они смогут выступать и за основной состав, передает пресс-служба железнодорожников.

Натхо начинал карьеру в «Дружбе» из Майкопа, а в 2014-15 годах находился в системе «Барселоны».

Позднее Натхо выступал за молодежные команды ЦСКА (2015-16) и «Краснодара» (2016-17).

20-летний Амир – двоюродный брат полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо.

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(фото: официальный сайт «Локомотива»)