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Экс-игрок «Барселоны» перешел в «Локомотив» из «Краснодара»

Экс-игрок «Барселоны» перешел в «Локомотив» из «Краснодара»
Eurosport

3 мин. назад

Кузен Бибраса Натхо снова пытается заиграть в РФПЛ.

Полузащитник Амир Натхо подписал контракт с «Локомотивом» и будет выступать за московскую команду под 21-м номером. Детали договора не разглашаются.

«Локомотив» ведет работу над воссозданием второй профессиональной команды, основу которой составят молодые российские футболисты. Они смогут выступать и за основной состав, передает пресс-служба железнодорожников.

  • Натхо начинал карьеру в «Дружбе» из Майкопа, а в 2014-15 годах находился в системе «Барселоны».
  • Позднее Натхо выступал за молодежные команды ЦСКА (2015-16) и «Краснодара» (2016-17).
  • 20-летний Амир – двоюродный брат полузащитника ЦСКА Бибраса Натхо.

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(фото: официальный сайт «Локомотива»)

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