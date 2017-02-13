После развода с Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова обошла Тимати по подписчикам в инстаграме

Телеведущая Ольга Бузова обогнала по числу подписчиков в инстаграме гордившегося лидерством рэпера Тимати. На полдень 13 февраля на звезду «Дома-2» подписано 8 284 150 человек, а ее ежемесячный прирост составляет 470 тысяч – против 308 тысяч у Тимати. Третья в рейтинге – актриса и певица Настасья Самбурская (8 235 937 подписчиков), передает L!FE.

Лидерство было достигнуто Бузовой спустя полтора месяца после развода с полузащитником сборной России и «Локомотива» Дмитрием Тарасовым.

Пара состояла в браке с лета 2012 года по 30 декабря 2016 года.

В начале января Бузова поставила три смайлика под записью капитана «Атлетико» Габи, и в результате испанский футболист получил десятки комментариев на русском языке непереводимого содержания.

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