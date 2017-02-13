Клуб, который я ненавижу. «Спартак» Москва

Так вышло, что я не видел ни одного чемпионства «Спартака» – полюбил футбол в 2003-м, когда от красно-белого величия уже ничего не осталось. Презрение к «Спартаку» родилось автоматически: нужно быть психом, чтобы жить в Петербурге и называть себя мясом.

Сейчас я осознаю, что искренне ненавижу «Спартак» уже 14 лет. За это время я смирился с маслинами, морепродуктами и питерской погодой, но аббревиатура КБ стабильно провоцирует злобу и желчь.

Я ненавидел «Спартак», когда из-за тряпичного врача и бездарного тренера сборную России чуть не вышвырнули с Евро – первого крупного турнира, который я смотрел осознанно. Какого черта эту фармакологическую лабораторию тогда не сбросили в КФК за бромантан? Не понимаю.

Я ненавидел «Спартак», когда Невио Скала слил шесть матчей подряд и попал на обложку легендарного журнала «Мой футбол». Мне было 9 лет, я хотел видеть там только ребят из «Зенита», а чертовы москвичи впихнули туда престарелого итальянца, который управлял армией дроворубов.

Очень ненавидел «Спартак», когда они потратили 10 миллионов за Фернандо Кавенаги. Мне казалось, что за такие деньги Петржела нашел бы толпу сверхталантливых чехов, которые вытащили бы «Зенит» в Лигу чемпионов.

Ненависть к «Спартаку» зашкалила летом 2005-го, когда туда перешел Владимир Быстров. Для десятилетнего мозга все выглядело так: богатый московский клуб перекупил одну из родных зенитовских звезд. Конец света. Выбор был только один: кого ненавидеть сильнее, Быстрова или «Спартак»? Дилемма разрешилась в октябре 2006-го, когда Вова вонзил «Зениту» на последней минуте. Ответ – ненавидеть надо всех.

Красно-белая философия с самого начала вызывала только демонический хохот. В газетах писали про какие-то стеночки с забеганиями, а «Спартак» Старкова играл в мутный, тоскливый и монотонный футбол. Вскоре появился новый повод для ненависти: Аленичев рассказал правду о тренере, но убрали победителя ЛЧ, а не унылого латвийского труса.

В 2007-м «Зенит» наконец стал чемпионом, но одна деталь мешала радоваться: «Спартак» в том сезоне дважды обыграл Петербург в чемпионате и выбил из Кубка. Даже Погребняк издевался над бывшим клубом, а я на полном серьезе переживал, что питерский триумф получился неполноценным. Конечно, из-за «Спартака».

Потом настало время маразма: Карпин и антиспартаковский заговор, Карпин и великий разговор с болельщиками, Карпин и «Валера, верим». Я ненавидел красно-белых фанатов за тупость: тренер, получивший по морде в еврокубках, просто пообщался с людьми на привычном для них языке, и они его сразу приняли. Как вообще можно было верить в Карпина? Человек выхватил пять от «Алании», вылетел от «Легии» и был изнасилован «Санкт-Галленом». Какая вера после этого? Очнитесь, алло.

Впрочем, «Спартак» головного мозга – необратимая болезнь. Можно не доказывать красно-белым пациентам, что успехи девяностых – это слабее, чем Кубок и Суперкубок УЕФА. Нет, для этих ребят значение имеют только девять чемпионств и полуфиналы еврокубков. Интересно, что с ними случится, когда у «Зенита» или ЦСКА тоже накопятся девять золотых медалей? Представляю, какая это будет трагедия.

Но даже спартаковские фанаты лучше, чем журналисты с ромбиком на груди. Одни прославляют Валеру ради эксклюзивов и хороших отношений. Другие абсолютно каждый год разбираются, чего же так не хватает «Спартаку» для титула (причины всегда одинаковые). Третьи приезжают на интервью с ветеранами красно-белых и заискивающе просят рассказать историю о легионерах из начала нулевых. Попытайтесь вспомнить: сколько раз вы читали о том, как Ибра Кебе прятался от врачей в туалете? Лично я – не меньше 15 раз. И за эти повторы я тоже ненавижу «Спартак».

Невероятно раздражает способность красно-белой толпы генерировать несмешные мемы. Спартаковские кружева – как поэтично! Багаж Аленичева – как свежо! «Это похороны» – как оригинально! Затертые словосочетания почему-то очень долго не умирают. Зато они переходят в категорию штампов, которые бесят сильнее, чем трек «Патимейкер».

За ситуацию с Романом Широковым менеджеры «Спартака» должны ненавидеть сами себя. Подписать пожилого игрока, а потом насильно прилепить его к лавке, чтобы не продлевать контракт и не платить бабло, – вот вам альтернативное значение слова «позор». Хотя тут нет ничего удивительного: когда решения принимает человек, которому абсолютно никто не может возразить, редко получается что-то достойное.

Мне надоело слушать про «Спартак», читать про «Спартак», смотреть на «Спартак». Последние 14 лет я наблюдаю за тем, как тысячи фанатов верят в абсолютно бредовую сказку. Их не зря называют сектантами – сходств со свидетелями Иеговы все больше. Еще лет 15 без трофеев, и в двери к москвичам начнут стучаться распространители угасающей спартаковской религии.

«Извините, вы не хотите поговорить о Валере?» – приготовьтесь отвечать «Нет», иначе вам крышка.

Я ненавижу бардовскую песню ненамного меньше, чем красно-белые цвета, но «Снежинку» Алексея Кортнева знаю наизусть. У этой девиации есть логичное объяснение: один из куплетов заканчивается замечательной фразой – «И отдельно, с большим наслаждением, я кладу на московский «Спартак».

Под этими словами можно только подписаться.

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