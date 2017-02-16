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«В «Луче» платили $60 тысяч за 2 победы». Футболист, который застал последний титул «Спартака»
36-летний Дмитрий Смирнов начинал в «Торпедо», затем попал в «Спартак» Олега Романцева, но быстро перешел на кочевой образ жизни. Eurosport.ru поговорил с Дмитрием о грандиозных премиальных, бесполезном стриптизе и тактике Аленичева, которую приняли в Туле, но не поняли в Москве.
– Недавно вышла новость: «Тульский «Арсенал» расторг контракт с Дмитрием Смирновым». Это была инициатива клуба?
– Да, это их инициатива. Но я в последние полгода не играл, больше лечился. Предыдущее руководство и тренер видели смысл в том, чтобы я находился в команде, создавал атмосферу. Рассчитывали, что я поправлюсь. Когда тренировать пришел Кирьяков, я понял, что шансов практически нет. Это все читалось между строк.
В итоге расторгли контракт по обоюдному согласию. Я тоже не особо хотел сидеть в «Арсенале-2» или в дубле.
– А сколько оставалось по контракту?
– Четыре месяца. До лета.
– А с Кирьяковым вы общались по этому поводу?
– Я так понял, что этот человек не очень любит индивидуальные беседы. Привет-привет, пока-пока, «Как дела?», «Как здоровье?» – это максимум.
– Вы считаете, что это правильно?
– У каждого свой подход, но я считаю, что нет. Тренер должен подходить индивидуально.
– В интервью официальному сайту «Арсенала» вы сказали, что хотите дальше быть в футболе и стать тренером. Карьера завершена?
– 99 процентов, что да. Может, произойдет чудо, и какая-нибудь московская команда второй лиги будет ставить задачи и пригласит меня. Как Филимонов поехал в Тулу, когда там только создавалась команда. Но мысленно я завершил карьеру.
– В 2015-м тульский «Арсенал» сослал вас во вторую команду. Как вы это пережили?
– Уже тогда мог закончить с футболом. Сидел и думал: «Что делать?» Пришел тренер Булатов, сказал, что я старый для его барселонского футбола, где нужны маленькие и быстрые игроки.
Тогда я отнесся к переводу в «Арсенал-2» достаточно болезненно. Удар по психологии. Окунулся во вторую лигу, насмотрелся на наших молодых ребят, которые ходят и считают, что они звезды.
– Стоп. Игроки «Арсенала-2» из Тулы считают, что они звезды?
– Ребята ничего не добились, а ходят с обидами, говорят: «Что такое, почему я не в первой команде, Булатов же обещал? Вот увидите, через год я выстрелю». Просто переоценивали свои возможности, хотя мы с опытными людьми им объясняли, что еще год-два, и они будут никому не нужны. 21-22 года – пойти некуда. Из того «Арсенала-2» никто даже в первую лигу не попал.
"На первой тренировке Кварцяный попытался дать мне пинка"
– Вы собираетесь учиться на тренера. Кто был лучшим коучем в вашей карьере?
– По авторитету – Романцев, тут даже не обсуждается. Да и по всему он лучший. Жаль, что мало с ним поработали.
– Говорили, что поздний Романцев уже активно выпивал.
– Я так понимаю, что да. Но он все равно оставался авторитетом – для Титова, для Ковтуна. Даже присутствие Романцева на тренировках не требовалось, насколько была поставлена вся работа.
– Отставка Романцева в 2003-м после финала Кубка – ошибка?
– Однозначно ошибка. Просто немного не дождались – там подрастало хорошее поколение. Торбинский, Шешуков, Самедов, Павленко только начинал. Им бы дали разыграться, и в 2004-м была бы другая команда.
– Самый сильный тренер – Романцев. Кто самый смешной?
– Три месяца с Кварцяным – это нечто. Недавно встретил его на сборах, он сказал: «Димка, ты, оказывается, хороший футболист. Давай, удачи тебе». Он в жизни прикольный, но на эмоциях говорил такого, что ты за голову хватался.
– Например, что?
– Например, на моей первой тренировке он попытался мне дать пинка. Это вообще ненормально, я тогда в шоке был. Плюс запомнилась еще одна его фраза. Он же невысокого росточка, полненький, и когда пихал мне, говорил: «Ты такой высокий, красивый, кучерявый парень. Наверное, думаешь: «Хер ли ты мне тут рассказываешь, лысый карлик? У меня все и так хорошо в жизни: телочки, девочки».
Он это говорил и с юмором, и жестко. Команда смеется, а тебе неприятно.
Был еще тренер в «Луче», Семен Альтман. Но он не смешной, просто постоянно зачитывал цитаты каких-то великих людей. И иногда делал странные вещи, которые мы не понимали.
– Какие вещи?
– Он заставлял заниматься в 10:30 утра, 4:30 утра по Москве. Некоторые люди просто не могли перестроиться. А он говорил: «Это все психология. Если ты себя заставишь и скажешь себе «Я хочу спать», ты уснешь в ночь перед тренировкой». Но не все могли перестраиваться. И через две недели он признал, что это ошибка: «Блин, вы знаете, ребят, я тоже не всегда могу уснуть».
А мы уже неделю тренировались в 5 утра – это приличный удар по организму.
"Пару раз бывало так, что домой с трудом доходил "
– У вас рост 196 сантиметров. Как вы выдерживали перелеты из Владивостока?
– А в самолетах, которые оттуда летают, пошире ряды. Конечно, было тяжело, но с пятого-шестого раза воспринималось нормально. Ходили по салону, общались. А обратно с игр мы летели так: с утра приходишь на рейс, пивка выпил, 3-4 часа спокойно спишь.
– Пиво после матчей не запрещалось?
– Нет, до такой Европы не доходило. Пиво пили неофициально, когда в городе ходили по барам.
– Кто из тех, с кем вы играли, мог больше всех выпить и не напиться?
– О Сергее Давыдове ходят легенды, но я с ним, к сожалению, не пил. А из юности помню Андрея Новосадова – отлично держал удар.
– После какой игры у вас был самый мощный кутеж?
– Самый мощный не вспомню, но иногда я напивался очень сильно.
– Напивался – это сколько?
– Тяжело обозначить в алкогольном эквиваленте – там все очень хорошо льется. Пару раз бывало так, что домой с трудом доходил. Во Владивостоке была пара ударных лет. Там подобрался отличный коллектив со своей спецификой: игроки жили без жен, потому что редко кто туда летел семьями. И вот молодые футболисты, человек семь-восемь, отыграли матч, думают: «Что делать? Ну, пойдем пиво попьем». А дальше – классика российского футбола тех лет. Сейчас этого меньше стало.
Но последние пять-шесть лет карьеры, как начались проблемы со здоровьем, уже не позволял себе таких тусовок. Кстати, возможно, из-за алкоголя эти проблемы и начались.
– О каких проблемах со здоровьем речь?
– У меня был перелом пятой плюсневой кости, который лечится за 2,5 месяца. Очень простая травма. Но меня отправили в Москву, а там какой-то специалист сказал, что операция не нужна – достаточно просто в гипсе походить, и кость срастется. Я проходил в гипсе три месяца, меня тот доктор заверил, что все срослось.
Я поехал в Германию на реабилитацию, а оказалось, что нужна операция. В сумме все растянулось на восемь-девять месяцев – как после двух разрывов крестообразных связок. Плюс атрофировалась нога, очень тяжело восстанавливался. Первый месяц не мог трусцой бегать, потому что хромал. Потом из тренажерного зала не вылезал, укреплял мышцы.
"Вулич смотрел на нас и в душе явно смеялся. Думал, наверное: «Вот дебилы русские» "
– Евгений Савин рассказывал, что когда Тула играла во второй лиге, зарплаты были по 100 тысяч рублей. Вас это не смущало, когда вы туда пришли?
– Очень смущало. Я же туда поехал просто потренироваться. Сидел дома, без команды, узнал, что их возглавили Аленичев с Ананко. А я знал Ананко и хотел поработать с Дмитрием Анатольевичем. Потренировался месяц с ними, говорят: «Давай с нами играть».
Платили 60 тысяч. Я решил: «Почему нет?» Задач никаких не было.
– Это был минимум в карьере?
– Да. Помню, как ходил в кассу за первой зарплатой. Отработал 10 дней, полагалось 20 тысяч. Я беру деньги, выхожу, а там оператор стоит. И я говорю: «Так много я еще нигде не зарабатывал!» Он мне эту фразу потом еще года три вспоминал.
– А где зарабатывали больше всего?
– В «Луче».
– Там набирался миллион евро в год?
– Нет, таких денег даже близко не получал. 50 тысяч долларов в месяц – максимум в карьере. Потом после «Луча» играл в «Тереке», там чуть упала зарплата.
– 15 тысяч долларов, которые вручили, когда «Спартак» выиграл Кубок в 2003 году, – самые большие премиальные в жизни?
– Нет. Лучшие призовые тоже были в «Луче». Порядка 20 тысяч долларов за матч.
– Так платили в первой лиге? Вау.
– Нет, это было в Премьер-лиге, причем не скажу, что матчи были какими-то определяющими. А еще в 2008-м была серия космических премиальных, которые нам не достались. Команда вылетала, нам постоянно объявляли новые суммы: 15 тысяч долларов за победу, 25 тысяч долларов. Две победы подряд – 60 тысяч долларов.
Но там сколько не обещай, ситуацию было уже не спасти. В итоге заработали только три тысячи долларов за какую-то ничью.
" Просто хорошее фото, с очень хорошими людьми)) A post shared by Dima (@dimasmira24) on Jul 28, 2015 at 11:48pm PDT "
– Чем запомнился матч с «Зенитом» в 2008-м, когда «Луч» получил 1:8? В Питере очень активно говорили о том, что Владивосток сдает игру.
– Матчи так не сдаются – просто у «Зенита» все летело. Я один тайм провел, проиграл только 0:4, хотя там могло и шесть быть. Не знаю, чем это объяснить. Нас просто возили. Создают момент за моментом – ничего не сделать. Как будто другой уровень.
– После того разгрома уволили хорвата Зорана Вулича. Сильный специалист?
– Интересный тренер, но не знал реалий нашего футбола. Не понял, куда пришел. Главное, чем запомнился Вулич, – он реально обижался на футболистов. Ты что-нибудь сделал без свистка, а он потом молчит час.
В 2008-м у нас были сборы в Австрии. Мы с ребятами пошли на матч сборной России на Евро. Вулич потом спросил: «Почему без разрешения?» Мы ответили, что это наше свободное время, сходили и сходили. Так он обиделся и вечером всю тренировку молчал, сидя на трибуне с недовольным видом.
– А он не пробовал штрафовать?
– Нет, слава богу, только обижался. Была еще история. Футболисты любят бить с центра по пустым воротам – нормальное упражнение в паузах. А Вулича это почему-то раздражало. В один прекрасный момент он поставил мячи на центральную линию и говорит: «Раз так нравится, бейте». Через 5 минут все начали херней заниматься. Кто-то пытался перебить забор, например. А Вулич смотрел на это и в душе явно смеялся. Думал, наверное: «Вот дебилы русские».
– Самый дикий штраф в вашей карьере?
– Ни одного штрафа в жизни не было. Но Бахва Тедеев в «Алании» предупреждал, что оштрафует, если не сброшу пять килограммов за неделю. Назвал какую-то фантастическую сумму за каждый килограмм. Я скинул 4,5 кг, Тедеев меня простил, увидел старание.
– 4,5 кг за неделю – это же очень много.
– Я тренировался каждый день в болоневом костюме, но это пипец, у меня сил уже не было. Потом играли товарищеский матч, я минуте на 60-й чуть не упал.
"Согласен, что прокручивать в стриптизе большие деньги – ошибка"
– Вы поиграли в 11 командах, при вас явно были драки. Расскажите про самую яркую.
– Была одна очень веселая драка. Мы проигрывали с «Лучом», и Зоран Вулич организовал пикник. Потом ушел, сказав: «Ребята, пейте, можете подраться, можете кому-нибудь ***** [лицо] набить. Короче, разберитесь между собой». Получилось так, что через три часа лицо набили оператору, хаха!
– А за что?
– Не помню уже. Смысл был в том, что мы должны были сами с собой отношения выяснить, а досталось оператору. Это смешно.
– Его били толпой?
– Нет, один футболист все сделал. Фамилию не буду называть.
– Я читал, что в молодости вы очень любили стриптиз. Это же довольно странная трата денег: можно только посмотреть и немного потрогать.
– Действительно странная штука. Мне до сих пор этот формат непонятен. Просто очень часто в компании не знают, куда идти, а в стриптизе весело. Музыка играет, девчонки танцуют. Да, согласен, что прокручивать там большие деньги – ошибка. Регулярно ходил туда года три-четыре, потом переболел. Но и сейчас там бываю раз в пару месяцев.
– Сколько в среднем уходит за ночь?
– Просто посидеть стоит 10-15 тысяч на одного. А дальше уже как пойдет.
– У каждого футболиста есть история про то, как он неудачно проинвестировал деньги. Куда провально вложились вы? Конечно, кроме стриптиза.
– Разве что в бывшую жену. Обидно вкладывать в человека деньги, платить за учебу, развлечения, отдых, да еще и при разводе отдать то, что заработано трудом. А она потом даже «спасибо» не сказала.
"Я слышал от нескольких футболистов «Спартака» претензии в духе «Аленичев нам не рассказал, с кем на угловом играть. Че за детский сад?» "
– Вы в 22 года попали в «Спартак». С кем там общались чаще всего?
– Сначала только с молодыми, потом со всеми. Егор Титов очень хорошо ко мне относился, можно сказать, опекал меня. После нескольких игр нас запирали на базе, общались о жизни. Мне это было очень приятно. Спокойно сидели с Титовым, пили пиво.
– Самый талантливый футболист, с которым вы играли?
– Лучше выделю нераскрывшийся талант. Дима Кудряшов. Очень сильный футболист. Если бы не вес, мог бы играть на очень хорошем уровне. Прекрасно видит поле, передачи отличные, просто из-за лишнего веса не мог проделывать нужный объем работы. Ну и скорость подводила, естественно.
– Вы играли у Аленичева и восхищались его тренерскими скиллами. Но очень многие люди, которых он тренировал в «Спартаке», говорили, что как тактик он никакой – ничего не объяснял, просто выбирал схему и давал общие указания. Где правда?
– Может, с Бердыевым его и не сравнить, но в Туле он поставил хороший футбол. Мы понимали, чего он хочет. Каждый день Аленичев ходил и рассказывал, как мы должны играть. По крайней мере, в «Арсенале» было так.
– Так почему тогда в «Спартаке» не вышло?
– Может, потому что в «Арсенале» игроки были другого уровня и слушались его во всем? Я же тоже слышал от нескольких футболистов претензии в духе «Он нам не рассказал, с кем на угловом играть. Че за детский сад?»
Мы в «Арсенале» о таком не задумывались. Как говорил Романцев, человека нельзя научить, он может только сам научиться.
– Что случилось у Аленичева с Филимоновым, когда вратаря внезапно зачехлили в «Арсенале»?
– Достаточно простая история. Филимонов еще был в составе, а Аленичев вторым номером поставил Муху. Филу это не понравилось: он был тренером вратарей и хотел видеть вторым Котова. У них с Аленичевым произошел небольшой конфликт. Анатольич сказал: «Саш, ты держи себя в рамках, ты все еще под моим подчинением». Тогда Филимонов пошел проводить тренировку у вратарей, но на самом деле просто стоял в стороне.
На следующий день Аленичев собрал команду и сказал: «В коллективе не может быть людей, которые ставят себя выше коллектива. Поэтому Александра с нами больше нет».
– А как в команде реагировали на ошибки Филимонова? Со стороны выглядело так: тренер вратарей ставит сам себя, потому что может это делать. И никакие ляпы не задвинули бы его на скамейку.
– Объективно, до прихода Мухи сильнее Фила никто из вратарей не играл. Естественно, нам не нравились его ляпы, но до этого он так хорошо играл в первой лиге, что многое прощалось. Ну, и авторитет у него был такой, что в открытую никаких претензий не высказывали.
– Вы застали Фримпонга в тульском «Арсенале». Как вам он?
– Ленивый ********* [раздолбай]. Задатки очень хорошие, но если что-то не получается, то сразу бросает ласты. Например, он поссорился с Кирьяковым, тренер убрал его с занятия. Следующий матч Эммануэль должен был провести за дубль, но позвонил и сказал, что голова болит.
– Как он сам относится к своей карьере, которая катится на дно?
– Он говорит, что такой карьерной лестницы нет ни у кого. Но он вообще не парится по этому поводу. Ходит, смеется, весь довольный.
"Кто не играл в топ-командах, тому безбедная жизнь не светит "
– В 2003 году убили вашего агента, Юрия Тишкова. Спустя 12 лет журналист «Новой газеты» Андрей Сухотин опубликовал расследование. В тексте были непрозрачные намеки на то, что заказчик – другой агент, Павел Андреев. Вам эта версия кажется хоть сколько-нибудь вероятной?
– За 14 лет я так и не понял, кому это могло быть интересно. Только знал, что он хотел общаться с молодыми игроками «Зенита». С Аршавиным, например (Андрей в тот момент был клиентом Андреева – прим. Eurosport). Вроде бы с кем-то уже договорился. Но у меня нет версий, кто убил или заказал Тишкова.
– 3,5 года назад вы собирались заканчивать и говорили, что недовольны карьерой. В итоге вы поиграли за «Арсенал», забили несколько мячей в Премьер-лиге. Теперь довольны?
– Да, за счет голов «Спартаку» и «Зениту» про меня вспомнили. Это подняло мою самооценку. Но честно скажу, на старте карьеры мне давались такие авансы, что можно было добиться большего. 70% моих ровесников, тех, с кем начинал, поиграли за топ-клубы и за сборную. Хотя не считаю, что я в чем-то им уступал.
Сейчас буду готовиться к другой жизни. Лишение кайфа от игры – самое тяжелое, что может быть после футбола.
– Вы успели заработать на безбедную жизнь?
– Кто не играл в топ-командах, тому безбедная жизнь не светит. У меня задел на два-три-четыре года, поэтому не могу сказать, что сейчас закурю сигару и буду сидеть с довольным видом. Одна из причин, почему я недоволен карьерой, – понимание, что мог заработать разика в два больше, если бы раньше взялся за голову. И если бы не травмы.
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