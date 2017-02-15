«Крылья Советов» подписали Александра Глеба до конца сезона
Белорус вернулся на Волгу.
«Только что подписали контракт с Глебом. Соглашение рассчитано до конца сезона и предполагает возможность продления», – сказал ТАСС генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков. Последним клубом полузащитника был белорусский БАТЭ, который отпустил футболиста на правах свободного агента.
- Глеб уже выступал за «Крылья Советов» в первой половине 2012 года и провел 8 матчей.
- В послужном списке Глеба значатся такие клубы, как «Штутгарт», «Арсенал», «Барселона», «Бирмингем» и «Вольфсбург».
- «Крылья» занимают 12-е место в чемпионате России.
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