Eurosport
Александр Кержаков снялся в клипе Ирины Дубцовой и Леонида Реденко на песню «Москва – Нева»
Форвард «Зенита» – отличный актер.
В клипе Александр сыграл роль мужа Ирины Дубцовой и отговорил от прыжка в Неву Леонида Руденко. «Рад был принять участие в съемках клипа Ирины Дубцовой «Москва-Нева», – написал Кержаков в инстаграмме.
- Кержаков играет за «Зенит». В чемпионате России-2016/17 нападающий вышел на поле в 9 матчах и забил 1 гол.
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