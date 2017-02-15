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Александр Кержаков снялся в клипе Ирины Дубцовой и Леонида Реденко на песню «Москва – Нева»

Кержаков снялся в клипе Дубцовой и Реденко на песню «Москва – Нева»
Eurosport

1 час назад

Форвард «Зенита» – отличный актер.

В клипе Александр сыграл роль мужа Ирины Дубцовой и отговорил от прыжка в Неву Леонида Руденко. «Рад был принять участие в съемках клипа Ирины Дубцовой «Москва-Нева», – написал Кержаков в инстаграмме.

  • Кержаков играет за «Зенит». В чемпионате России-2016/17 нападающий вышел на поле в 9 матчах и забил 1 гол.

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