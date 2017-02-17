«Расскажи, как изменял мне и выгнал из квартиры». Бузова и Тарасов устроили ад в инстаграме

Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме объяснение по поводу развода с телеведущей Ольгой Бузовой в надежде закрыть тему:

«Моя ошибка была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, жить ради лайков – думаю, это актуальная проблема сегодня.

Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся. Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни».

Но сама Бузова не собиралась закрывать тему и оставила под постом полное обвинений сообщение, обеспечив экс-супругу более 2 тысяч комментариев.

«Дмитрий, может, расскажешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь, как ты изменял мне с миской, как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь? Как твои дружки копали под меня?

И если твои отношения шесть лет со мной были для лайков, то удаляй инстаграм и строй новые отношения без лайков. В нашем доме. Удачи».

Тарасов и Бузова состояли в браке с лета 2012 года по 30 декабря 2016 года.

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