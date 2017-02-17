AFP
«Расскажи, как изменял мне и выгнал из квартиры». Бузова и Тарасов устроили ад в инстаграме
Русский ремейк «Санта-Барбары».
Футболист «Локомотива» Дмитрий Тарасов опубликовал в инстаграме объяснение по поводу развода с телеведущей Ольгой Бузовой в надежде закрыть тему:
«Моя ошибка была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, жить ради лайков – думаю, это актуальная проблема сегодня.
Так бывает, что люди расходятся. С Ольгой нас связывали прекрасные моменты, но теперь наши пути разнятся. Попрошу более не затрагивать в комментариях тему моей личной жизни».
Но сама Бузова не собиралась закрывать тему и оставила под постом полное обвинений сообщение, обеспечив экс-супругу более 2 тысяч комментариев.
«Дмитрий, может, расскажешь, почему наши пути разошлись? Раз ты начал писать! Расскажешь, как ты изменял мне с миской, как выгнал меня со своей мамой из квартиры после операции? Как слил мои переписки, чтобы очернить мою честь? Как твои дружки копали под меня?
И если твои отношения шесть лет со мной были для лайков, то удаляй инстаграм и строй новые отношения без лайков. В нашем доме. Удачи».
- Тарасов и Бузова состояли в браке с лета 2012 года по 30 декабря 2016 года.