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Sports.ru: Хави Гарсия и Ведран Чорлука – лидеры РФПЛ по зарплатам, Виктор Файзулин – в топ-30
Халява, ловись.
Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука возглавили рейтинг РФПЛ по зарплатам. Оба футболиста зарабатывают 4,5 млн евро в год.
В рейтинге учитывается подписной бонус, передает Sports.ru.
Десятка выглядит следующим образом.
1. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро в год
2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5
3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1
5. Янн М'Вила («Рубин») – 4
6. Игорь Денисов («Локомотив») – 4
7. Куинси Промес («Спартак») – 3,8
8. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3,8
9. Артем Дзюба («Зенит») – 3,6
10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5
- Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин, не появлявшийся на поле с сентября 2015 года, заработал за год 2,2 млн евро и разделил 27-е место с шестью футболистами.