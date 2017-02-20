Imago

Sports.ru: Хави Гарсия и Ведран Чорлука – лидеры РФПЛ по зарплатам, Виктор Файзулин – в топ-30

Sports.ru: Гарсия и Чорлука – лидеры РФПЛ по зарплатам, Файзулин – в топ-30
Eurosport

43 мин. назад

Халява, ловись.

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия и защитник «Локомотива» Ведран Чорлука возглавили рейтинг РФПЛ по зарплатам. Оба футболиста зарабатывают 4,5 млн евро в год.

В рейтинге учитывается подписной бонус, передает Sports.ru.

Десятка выглядит следующим образом.

1. Хави Гарсия («Зенит») – 4,5 млн евро в год

2. Ведран Чорлука («Локомотив») – 4,5

3. Бранислав Иванович («Зенит») – 4,1

4. Алекс СонгРубин») – 4

5. Янн М'Вила («Рубин») – 4

6. Игорь Денисов («Локомотив») – 4

7. Куинси Промес («Спартак») – 3,8

8. Мануэл Фернандеш («Локомотив») – 3,8

9. Артем Дзюба («Зенит») – 3,6

10. Луис Адриано («Спартак») – 3,5

  • Полузащитник «Зенита» Виктор Файзулин, не появлявшийся на поле с сентября 2015 года, заработал за год 2,2 млн евро и разделил 27-е место с шестью футболистами.

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Ассист Малкина, чудеса Бобровского и еще искры с битвы «Коламбуса» и «Питтсбурга»

03:29
Популярные видео
Великолепное мастерство Шиффрин, указавшей всем, кто тут королева слалома
2 145 просмотровВчера в 17:47
«Хиршер взрывался от поворота к повороту». Мазе – о триумфаторе гигантского слалома
2 163 просмотров17/02 в 22:25
А еще вам может понравиться