Тульский «Арсенал» отзаявил бывшего игрока лондонского «Арсенала»

Ганский хавбек провел за «Арсенал» всего 3 игры, разочаровал главного тренера команды Сергея Кирьякова и покинет клуб. «Расторгнем контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию. Наш главный тренер не видит его в команде. Вопрос с неустойкой благоприятно улажен», – заявил генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов ТАСС.

В январе Фримпонг был отчислен из команды и тренировался с резервом.

Фримпонг приехал в Россию в 2014 году и два сезона выступал за «Уфу».

Эммануэль играл на «Арсенал» с лета 2016 года, куда пришел свободным агентом.

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