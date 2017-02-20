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Тульский «Арсенал» отзаявил бывшего игрока лондонского «Арсенала»

«Арсенал» отзаявил бывшего игрока «Арсенала»
Eurosport

1 час назад

Эммануэль Фримпонг не подошел тулякам.

Ганский хавбек провел за «Арсенал» всего 3 игры, разочаровал главного тренера команды Сергея Кирьякова и покинет клуб. «Расторгнем контракт с Фримпонгом по обоюдному согласию. Наш главный тренер не видит его в команде. Вопрос с неустойкой благоприятно улажен», – заявил генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов ТАСС.

В январе Фримпонг был отчислен из команды и тренировался с резервом.

  • Фримпонг приехал в Россию в 2014 году и два сезона выступал за «Уфу».
  • Эммануэль играл на «Арсенал» с лета 2016 года, куда пришел свободным агентом.

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