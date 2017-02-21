Eurosport

«Спартак» подписал нападающего, сыгравшего 90 минут за «Порту Б» за два года

«Спартак» подписал нападающего, сыгравшего 90 минут за «Порту Б» за два года
Eurosport

24 мин. назад

Идриса Самбу получил первый профессиональный контракт в карьере.

Игрок успешно прошел медобследование в римской больнице и подписал с москвичами контракт на 3,5 года. Идриса обошелся «Спартаку» в 1 млн евро. У Самбу были варианты продолжения карьеры в Англии и Португалии, но он выбрал Россию, сообщает Record.

Первым клубом игрока был лиссабонский «Спортинг». За молодежную команду «Порту» он выступал с 2013 года.

  • Нападающий провел 23 матча за юношеские команды Португалии разный возрастов и забил 6 мячей.
  • Идрисса родом из Гвинеи-Бисау.

Таблица чемпионата России

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Огненные вингеры «Ман Сити», будущий тренер «Барселоны» и старые конспекты Раньери

04:07
Популярные видео
Трочек забил за 4 секунды до сирены, «Флорида» выиграла пятый матч кряду и вошла в зону плей-офф
 693 просмотров7 ч
Запоздалый дубль Гецлафа и жареные «утки», которыми пообедали «койоты»
 67 просмотров6 ч
А еще вам может понравиться