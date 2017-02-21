«Спартак» подписал нападающего, сыгравшего 90 минут за «Порту Б» за два года

Игрок успешно прошел медобследование в римской больнице и подписал с москвичами контракт на 3,5 года. Идриса обошелся «Спартаку» в 1 млн евро. У Самбу были варианты продолжения карьеры в Англии и Португалии, но он выбрал Россию, сообщает Record.

Первым клубом игрока был лиссабонский «Спортинг». За молодежную команду «Порту» он выступал с 2013 года.

Нападающий провел 23 матча за юношеские команды Португалии разный возрастов и забил 6 мячей.

Идрисса родом из Гвинеи-Бисау.

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