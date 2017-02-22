Игроки «Зенита» избили защитника Бранислава Ивановича в честь дня рождения

Бранислав, отметивший 22 февраля 33-й день рождения, попал под раздачу на тренировке «Зенита». Партнеры поздравили серба пинками и ударами по спине, пропустив его через тоннель.

В результате произошедшего Иванович травму не получил.

Защитник перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно и дебютировал за клуб в матче Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2).

Питерцы получили серба в качестве свободного агента.

Иванович провел в «Челси» 9 лет, сыграл 260 матчей и забил 22 гола.

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