Eurosport
Игроки «Зенита» избили защитника Бранислава Ивановича в честь дня рождения
Сербу больно досталось.
Бранислав, отметивший 22 февраля 33-й день рождения, попал под раздачу на тренировке «Зенита». Партнеры поздравили серба пинками и ударами по спине, пропустив его через тоннель.
В результате произошедшего Иванович травму не получил.
Защитник перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно и дебютировал за клуб в матче Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2).
- Питерцы получили серба в качестве свободного агента.
- Иванович провел в «Челси» 9 лет, сыграл 260 матчей и забил 22 гола.
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