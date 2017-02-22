Eurosport

Игроки «Зенита» избили защитника Бранислава Ивановича в честь дня рождения

Игроки «Зенита» избили Ивановича в честь дня рождения
Eurosport

34 мин. назад

Сербу больно досталось.

Бранислав, отметивший 22 февраля 33-й день рождения, попал под раздачу на тренировке «Зенита». Партнеры поздравили серба пинками и ударами по спине, пропустив его через тоннель.

В результате произошедшего Иванович травму не получил.

Защитник перешел в «Зенит» в зимнее трансферное окно и дебютировал за клуб в матче Лиги Европы против «Андерлехта» (0:2).

  • Питерцы получили серба в качестве свободного агента.
  • Иванович провел в «Челси» 9 лет, сыграл 260 матчей и забил 22 гола.

Таблица чемпионата России

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Сила расстановки. Огненные вингеры «Ман Сити», будущий тренер «Барселоны» и старые конспекты Раньери

04:07
Популярные видео
Ассист Емелина, прыжок котяры Прайса и первая победа Жюльена в «Монреале»
 437 просмотров8 ч
Малкин с Кросби забили и разнесли «Каролину» в шестой раз подряд
 739 просмотров9 ч
А еще вам может понравиться