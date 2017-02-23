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Radiohad, Ramshtain и Limp Biskit. Как на стадионе «Зенита» видят название рок-групп

Radiohad, Ramshtain и Limp Biskit. Как на стадионе «Зенита» видят название рок-групп
Eurosport

4 мин. назад

Иногда стоит проверить написание слова в поисковиках.

На новом стадионе на Крестовском острове в Питере 22 февраля прошел музыкальный фестиваль «Радио Зенит». В концерте приняли участие «Би-2», Баста, бит-квартет «Секрет», «Чайф», «Танцы Минус», 25/17, The Hatters.

Как сообщает «Собака.Ru», в разгар мероприятия на экранах стадиона показали заставку с именами исполнителей и названиями групп, предложив гостям проголосовать за того, чей концерт стоит провести на сцене стадиона.

Среди предложенных музыкантов должны были оказаться Rammstein, Radiohеad, Limp Bizkit и Red Hot Chili Peppers, но что-то пошло не так.

  • На стадионе «Зенита» на Крестовском острове пройдут матчи Кубка Конфедераций-2017, ЧМ-2018 и Евро-2020.

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