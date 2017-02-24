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«Спартак» подписал защитника «Анжи» и форварда сборной Либерии

«Спартак» подписал защитника «Анжи» и форварда сборной Либерии
Eurosport

1 час назад

Красно-белые серьезно настраиваются на весеннюю часть сезона-2016/17.

«Спартак» достиг соглашения с «Анжи» о переходе 21-летнего защитника Георгия Тигиева на правах аренды. Соглашение рассчитано до 31 мая 2017 года, по окончании которого у москвичей будет право выкупа футболиста.

Еще одним новичком красно-белых стал 18-летний форвард чешской «Карвины» и сборной Либерии Сильванус Нимели. Условия сделки и детали контракта не разглашаются.

  • Помимо «Анжи» Тигиев прежде выступал за «Кубань» и московское «Торпедо». В сезоне-2016/17 Георгий отыграл 15 матчей.
  • Нимели выступал за молодежку «Карвины», а в сезоне-2016/17 принял участие в одной игре основного состава.
  • Ранее красно-белые подписали двух нападающих: 18-летнего Идрису Сиди Самбу и 19-летнего Джуниора Фэшна Сакалу.
  • После 17 туров «Спартак» на 5 очков опережает «Зенит».

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(фото: официальный сайт «Спартака»)

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