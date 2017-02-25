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«Локомотив» арендовал у «Краснодара» Ари

«Локомотив» арендовал Ари
Eurosport

14 мин. назад

Бразилец вернулся в Москву.

Соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17. У «Локомотива» не будет права выкупа футболиста.

«Много раз играл против «Локомотива» и хорошо представляю силу команды. Думаю, весной нас ждет много интересных матчей, особенно интересны столичные дерби, когда на стадион приходит много людей.

Болельщикам «Локомотива» я хочу сказать простые слова: хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать» – сказал Ари официальному сайту клуба.

  • 31-летний бразилец играл за «Краснодар» с 2013-го. Ранее он выступал за «Спартак».
  • В 11 матчах РФПЛ-2016/17 Ари забил 4 мяча и выполнил 4 ассиста.

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