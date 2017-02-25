From Official Website
«Локомотив» арендовал у «Краснодара» Ари
Бразилец вернулся в Москву.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2016/17. У «Локомотива» не будет права выкупа футболиста.
«Много раз играл против «Локомотива» и хорошо представляю силу команды. Думаю, весной нас ждет много интересных матчей, особенно интересны столичные дерби, когда на стадион приходит много людей.
Болельщикам «Локомотива» я хочу сказать простые слова: хочу забивать, хочу побеждать, хочу вас радовать» – сказал Ари официальному сайту клуба.
- 31-летний бразилец играл за «Краснодар» с 2013-го. Ранее он выступал за «Спартак».
- В 11 матчах РФПЛ-2016/17 Ари забил 4 мяча и выполнил 4 ассиста.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте