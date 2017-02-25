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«Зенит» заявил 19-летнего сына члена парламента Великобритании Джейкоба Гардинер-Смита

«Зенит» заявил 19-летнего сына члена парламента Великобритании
Eurosport

1 час назад

В РФПЛ прибыл второй Борис Ротенберг.

Полузащитник попал в заявку петербургского клуба на вторую часть сезона РФПЛ-2016/17. Джейкоб Гардинер-Смит, отец которого занимает должность в Палате общин Великобритании, забронировал за собой 44-й номер.

Игрок успешно прошел медобследование и присоединился к команде. О новичке питерского клуба сообщил официальный сайт РФПЛ.

  • Ранее 19-летний англичанин стажировался в «Спартаке» (2013 год) и ЦСКА (2014-й), после чего работал в молодежных командах «Рединга», «Уотфорда» и лондонского «Арсенала».
  • Гардинер-Смит – первый английский футболист в истории «Зенита».

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