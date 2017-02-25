Александр Кержаков: «Нравится роль спортивного директора, а образец – работа Мончи в «Севилье»

«Мне всегда очень нравилась должность спортивного директора. Я понимаю весь процесс, мне интересно наблюдать за игроками, за развитием академии, выстраивать систему взаимоотношений между руководством, игроками и другими структурами. Очень много нюансов, которые мне очень интересны.

В свое время я общался с Рамоном Мончи, это один из сильнейших спортивных директоров, его работа мне очень импонирует. Этот человек – пример настоящего спортивного директора. Он очень хорошо выстроил селекционный отдел, очень хорошо видит игроков. Мончи всегда знает, кого брать, с ним советуется тренер», – сказал Кержаков ТАСС.

Мончи работает в «Севилье» с 2000 года. За это время клуб пять раз выиграл Кубок УЕФА/Лигу Европы, дважды победил в Кубке Испании и один раз – в Суперкубке Испании.

За годы работы Мончи через «Севилью» прошли такие футболисты, как Серхио Рамос, Дани Алвес, Иван Ракитич, Кевин Гамейро, Хесус Навас и другие. На продаже игроков при Мончи «Севилья» заработала более 200 млн евро.

Кержаков выступал за «Севилью» в 2007-08 годах, провел 49 матчей и забил 11 мячей.

Контракт Александра с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2016/17.

Турнирная таблица РФПЛ

Читайте лучшие тексты сайта прямо в телеграме на вашем гаджете