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Агент Олега Шатова: «Игроки «Зенита» не любят Луческу и не будут играть за него»

Агент Шатова: «Игроки «Зенита» не любят Луческу и не будут играть за него»
Eurosport

36 мин. назад

Кахор Муминов уверен, что с атмосферой в питерском клубе не все в порядке.

«Шатов провел очень плохой матч в Брюсселе, здесь спорить бессмысленно. Впрочем, как и вся команда. Но не пришла ли пора задать вопросы, которые люди почему-то до сих либо стесняются либо не додумываются задать?

Что происходило с предсезонной подготовкой Луческу? Почему все игроки перманентно жалуются на усталость? Какой был план на игру в Брюсселе? Имелся ли запасной сценарий? Это все тренерские вопросы, тут я могу рассуждать лишь как болельщик. И ответ даст только чемпионат.

А вот вопросы коммуникаций с игроками мне более понятны, и здесь я осмелюсь сказать: футболисты не любят и не понимают своего тренера. И не будут играть за него. Они сейчас бьются за город, за «Зенит», за болельщиков.

И Луческу не любит своих игроков. Это же очевидно. Этим и обусловлены постоянные нападки после неудачных игр. Мирча слишком долго работал в низкоконкурентной среде. Хочу ошибиться, но минус 5 очков от «Спартака» и вылет от слабого «Андерлехта» – следствие его появления», – цитирует Муминова «Спорт-Экспресс».

  • «Зенит» уступил по итогам двух матчей 1/16 финала Лиги Европы «Андерлехту».
  • После первой игры Мирча Луческу раскритиковал игру полузащитника питерцев Олега Шатова.

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