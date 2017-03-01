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Геннадий Орлов: «В киберфутболе игроки намного лучше, чем в чемпионате России»

Орлов: «В киберфутболе игроки намного лучше, чем в чемпионате России»
Eurosport

1 час назад

В этом есть доля правды.

Известный комментатор рассказал о своем отношении к киберспорту и сравнил его с чемпионатом России по футболу после того, как посетил Кубок РФПЛ по киберфутболу.

«Я досконально изучил киберфутбол, понял, что это прекрасное подспорье футболу, что это пропаганда футбола. Я рад, что много молодых людей через компьютерный футбол приобщаются к настоящему. Никакого курева, никакого пьянства – это тоже многое значит. Это здоровая атмосфера, социальная программа.

Но стоит предупредить, подобные мероприятия не должны проводиться параллельно с чемпионатом России. Потому что в киберфутболе игроки намного профессиональнее и лучше. Как мне сказал Семак, он мечтает, чтобы в команде были такие исполнители», – заявил Орлов в интервью Rusfootball.

  • Первый Кубок РФПЛ по киберфутболу прошел в Уфе. Победителем стал игрок ЦСКА Андрей Timon Гурьев.

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