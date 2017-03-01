Мосгорсуд подтвердил, что Евгений Гинер должен «Альфа-Банку» 94 миллиона евро

«Апелляционная жалоба Гинера на постановление Мещанского суда Москвы от 14 июня 2016 года, которым его обязали выплатить в общей сложности более 99 миллионов долларов, оставлена без удовлетворения», – сказал представитель суда.

Решение о взыскании с Гинера задолженности по кредитному договору, неуплаченных процентов и неустойки вступило в законную силу.

Мосгорсуд признал законным решение районного суда о взыскании с президента ЦСКА и двух соответчиков еще 3,5 миллионов долларов долга по кредиту также в пользу «Альфа-Банка».

Согласно материалам дела, Гинер выступал поручителем по кредиту одной из столичных компаний на 104 миллиона долларов. Заемщик не исполнял условия договора, который был заключен в марте 2013 года, в связи с чем банк обратился с иском в суд. К 25 мая 2015 года компания должна была выплатить 2 миллиона долларов.

Гинер возглавляет ЦСКА с 2001 года.

За это время клуб шесть раз выигрывал чемпионат России, семь – Кубок России, и победил в Кубке УЕФА.

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