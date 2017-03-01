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Дмитрий Комбаров арендовал львенка на день рождения 5-летней дочери

Комбаров арендовал львенка на день рождения 5-летней дочери
Eurosport

58 мин. назад

Тот случай, когда папа исполняет любые желания.

Защитник «Спартака» порадовал необычным подарком дочь Ульяну. 5-летняя девочка позировала с животным на фотосессии, прошедшей в квартире футболиста.

Появление львенка в инстаграме игрока вызвало критику со стороны защитников животных. По их мнению, детеныш был накачан наркотиками, сообщает The Mirror.

Аренда животного в Москве обошлась Дмитрию в 10 тысяч рублей.

  • В 2016 году на день рождения сына Кирилл Комбаров привел медведя.
  • На счету Дмитрия 15 матчей и 3 голевые передачи в чемпионате России-2016/17.

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