Дмитрий Комбаров арендовал львенка на день рождения 5-летней дочери

Защитник «Спартака» порадовал необычным подарком дочь Ульяну. 5-летняя девочка позировала с животным на фотосессии, прошедшей в квартире футболиста.

Появление львенка в инстаграме игрока вызвало критику со стороны защитников животных. По их мнению, детеныш был накачан наркотиками, сообщает The Mirror.

Аренда животного в Москве обошлась Дмитрию в 10 тысяч рублей.

В 2016 году на день рождения сына Кирилл Комбаров привел медведя.

На счету Дмитрия 15 матчей и 3 голевые передачи в чемпионате России-2016/17.

Таблица чемпионата России

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