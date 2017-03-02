Смолов в «Боруссии», трансферы ЦСКА и еще 7 событий, которых не хватило русскому межсезонью

Межсезонье РФПЛ было особенным – но не в хорошем смысле. Оно было особенно унылым – ему явно не доставало нескольких типичных явлений, к которым все давно привыкли.

Крутых трансферов

В списке топ-трансферов зимнего окна фигурируют такие личности, как Александр Селихов, Андрей Лунев, Соломон Квирквелия и Георгий Джикия. Кроме них, конечно, были и Иванович с Самедовым, но ситуация от этого глобально не меняется.

Русские трансферные окна потеряли державные рич-бич истории вроде Халка, Витселя, Это’О, Диарра или Кришито. На их месте – бразильский лавочник из «Милана» со стрижкой под Зе Луиша. Радоваться нечему – на трансферном рынке гремела антикризисная вечеринка, под удары сабвуфера которой хотелось превратиться в медведя и впасть в зимнюю спячку желательно до лета.

Трансферов ЦСКА (хоть каких-нибудь)

Здесь должен быть закадровый смех, сияющий Александр Васильевич Масляков, распирающая до ушей улыбка Слуцкого и грустный Евгений Гинер с заимствованным «денег нет, но вы держитесь». Злобная карикатура на российскую действительность, по уши в которой внезапно оказался не так давно самый успешный частный проект РФПЛ.

Болельщики армейцев дышали в трансферное окно азотным оптимизмом, но из прожженных разочарованием и сигаретным дымом легких с претензией выходил углекислый газ. Никаких трансферов не случилось (если всерьез не считать свободного агента Аарона Оланаре новым Златаном Ибрагимовичем).

Ностальгии по спартаковскому духу

Ради этого стоило продлить зимнюю паузу еще месяца на два, иначе она неполноценна. Если в топовых спортивных медиа нет рассуждений на тему погибающей народной команды в режиме 24/7 и интервью с ветеранами, знающими ответ на вечный вопрос «Когда вернутся стеночки и забегания?», значит с чемпионатом России что-то не так.

Настоящая зима не подразумевает единственный инфоповод от «Спартака» в виде перехода на новые макароны. Настоящая зима – это шаблонные причитания на тему дыры в защите, контракта Широкова и пространных рассуждений о том, что никто не любит себя в «Спартаке», как и «Спартак» в себе, потому что Федун болеет за киевское «Динамо».

Победы русского клуба в «Копа дель Соль»

Разочарование серостью «Спартака» в межсезонье столь сильно, что ему можно посвятить целых два пункта.

Великий человек – аргентинский защитник Николас Пареха, выигравший единственный трофей для «Спартака» за последние 14 лет (помните, он тогда точно пнул в ворота «Копенгагена» в финале дворового турнира – международной выставки амбициозных аргентинских защитников), уже давно свалил в Испанию. Вот единственно верный ответ на вопрос «Почему «Спартак» в это межсезонье опять без трофея?» Не в багаже Аленичева дело и даже не в макаронах. Дело – в легендах. Что имеем – не храним.

Нытья про новый лимит

В «Зените» давно нет Андре Виллаш-Боаша – некому больше злюпать об отсталом российском футболе, об инвалидном лимите на легионеров – не лимите, а лимитище, – о кровавом режиме и злобном Большом Брате, который душит бедную, никому не нужную команду с «Крестовского-Петровского».

Новый главный «Зенита» ноет как-то неглобально. То судьи у него виноваты, то команда играет слишком просто. Никакой борьбы со зловещей системой, никакого входящего вызова российскому футбольному истеблишменту. Скучно. Виллаш-Боаш оказался конченным эгоистом, не оставив после себя фрондерского скорбящего наследия.

Историй из турецких отелей

Функционеры большинства не заметили, что Россия вообще-то помирилась с Турцией, и проигнорировали турецкие футбольные курорты. Это избавило нас от чтения надрывных, как романы Робски, отчетов в спортивных медиа, сердечно сообщающих кому-то, что в Анталье нынче помидоры без пестицидов, пресса свободная и еще ЦСКА на второй вечерней тренировке.

Отрыва Кокорина и Мамаева

Похоже, русские футболисты взялись за ум. Вам не показалось, что кроме мракобеса Кокорина, напялившего футболку с Эскобаром (все нормальные люди сейчас носят футболки с темнокожими геями из «Лунного света»), ничего не произошло?

Не говоря о кальяне, шампанском или чем-то подобном – слишком большие запросы. Дайте хоть каплю трэша из турецких спа, рассадников гламура, пожалуйста! Не долги же «Ростова» обсуждать.

Хайпа по зарплатам русских игроков

Список зарплат российского футбола опубликован. И тишина. Нет, никого не хватил анафилактический шок. Никто не набирает воздуха в грудь, чтобы бомбануть на все эфиры о судьбе родины, которую гробит Дядюн (с зарплатой 1,5 миллиона евро в год). Всем все равно.

Зарплаты нормальные. Футболисты вроде тоже нормальные. Трансферы нормальные. Еда нормальная в столовых кое-каких команд. Слово нормально – символ этого межсезонья, оно угробило наш футбол, оно смешало его с асфальтом, оно лишило его души. Мы теперь скучный чемпионат. И нас могла спасти всего одна вещь.

Трансфера Смолова в «Боруссию»

«Из-за уважения к клубу я не могу рассматривать предложения за день или два до закрытия трансферного окна, какие бы клубы и какие бы деньги не предлагали», – заявил амбициозный русский футболист из GQ. Промоушен перехода Смолова в «Боруссию» уже зимой стоил гораздо дешевле его футболки от Armani, хотя если бы он одевался в H&M, пиар навряд ли обошелся дороже.

Ничего так и не случилось. Никаких официальных запросов, никаких историй-дедлайнов вроде трансфера Аршавина в «Арсенал». Что вы, Смолов слишком сильно хотел уехать в Германию – поэтому решил, что как-нибудь потом. А мы обойдемся. У нас все нормально.

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