L!FE: форварда «Зенита» Александра Кокорина задержали в Москве за ночную езду на Bentley по встречке

Кокорина задержали на Страстном бульваре накануне ночью. Сотрудники ГИБДД составили на футболиста протокол, по которому ему грозит лишение водительских прав. Как сообщает Life.ru, необходимости выезжать на встречную полосу у Кокорина не было – его задержали в полночь, когда дороги были свободны.

Футболист не признал вину, требуя пересмотра решения инспектора. Он вызвал адвоката, который намерен через суд добиться отмены административного наказания.

Кокорин в сезоне-2016/17 сыграл за «Зенит» 29 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 ассиста.

По информации «Р-Спорт», Кокорин получает в «Зените» 3,5 миллиона евро в год.

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