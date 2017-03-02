AFP

Форвард «Зенита» Александр Кокорин после задержания нарушил ПДД еще 7 раз

Кокорин после задержания нарушил ПДД еще 7 раз
Eurosport

1 час назад

Нападающий бросился во все тяжкие.

Кокорин был задержан в центре Москвы ночью 25 февраля: он ехал по встречной полосе на своем Bentley, после чего был остановлен сотрудниками ДПС. На него составили административный протокол, который полицейские направили в суд.

Как утверждает Life.ru, уже после инцидента Кокорин превысил скорость как минимум семь раз за сутки на другом автомобиле – Rolls Royce Wraith. Кокорина поймали на превышениях скорости на Рублевском шоссе и Ленинском проспекте Москвы.

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу в четверг покинул пресс-конференцию перед игрой с ЦСКА после вопроса журналистов о Кокорине.

  • Кокорин в сезоне-2016/17 сыграл за «Зенит» 29 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 ассиста.
  • В субботу, 4 марта «Зенит» сыграет в Москве с ЦСКА в рамках 18-го тура чемпионата России.

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