AFP
Форвард «Зенита» Александр Кокорин: «Хорошо хоть не написали, что я был пьяный»
Взгляд на ситуацию глазами главного героя.
Футболист прокомментировал инцидент с выездом на встречную полосу Страстного бульвара в Москве.
«Рассказываю, как все было. Просто при выезде я поворачивал налево и зацепил встречную полосу. Никаких гонок не было. Хорошо хоть не написали, что я пьянный был», – сказал Кокорин корреспонденту L!FE.
- Кокорин в сезоне-2016/17 сыграл за «Зенит» 29 матчей, забил 8 мячей и сделал 3 ассиста.
- 4 марта «Зенит» сыграет в Москве с ЦСКА в рамках 18-го тура чемпионата России.
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