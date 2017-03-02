Легенда «Зенита»: «Александр Кокорин – бездарь, его контракт надо расторгнуть»

Чемпион СССР в составе питерцев прокомментировал инцидент с Кокориным, Bentley и правилами дорожного движения.

«Бестолковая золотая молодежь! Лишние деньги появились, и дурью маятся. Играть не умеют, а зарплаты получают. Ездит он или не ездит по встречной, он должен выходить и играть! Он профессионал и за это получает деньги.

Мало оштрафовать. Надо на лавку посадить до конца сезона, половину денег отнять и контракт расторгнуть. Бездарь какой-то. Что там говорили, что Кокорин в «Барселоне» или «Реале» играть должен? Появились деньги – игра закончилась. Это наш менталитет», – сказал Юрий Желудков «Р-Спорт».

Кокорин был задержан за нарушение ПДД – футболист ехал по встречной полосе на Bentley.

Нападающий забил 8 голов в 28 матчах сезона-2016/17.

Желудков выступал за «Зенит» с 1980-го по 1989-й и в 1991 году.

В 1984 году Желудков стал чемпионом СССР и дошел до финала Кубка СССР.

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