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Суд рассмотрит дело нападающего «Зенита» Александра Кокорина 15 марта

Суд рассмотрит дело Кокорина 15 марта
Eurosport

31 мин. назад

Футболисту предъявлено обвинение по одному пункту.

«Рассмотрение дела Кокорина, привлекаемого к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), назначено на 15 марта.

Заседание состоится в судебном участке №369 Тверского района», – приводит слова пресс-секретаря Тверского суда Анастасии Дзюрко Агентство городских новостей «Москва».

  • Ранее сообщалось, что Александр Кокорин нарушил ПДД еще семь раз после задержания за выезд на встречку.
  • «Зенит» занимает второе место в чемпионате России по футболу.

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