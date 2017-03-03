Eurosport
Суд рассмотрит дело нападающего «Зенита» Александра Кокорина 15 марта
Футболисту предъявлено обвинение по одному пункту.
«Рассмотрение дела Кокорина, привлекаемого к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения), назначено на 15 марта.
Заседание состоится в судебном участке №369 Тверского района», – приводит слова пресс-секретаря Тверского суда Анастасии Дзюрко Агентство городских новостей «Москва».
- Ранее сообщалось, что Александр Кокорин нарушил ПДД еще семь раз после задержания за выезд на встречку.
- «Зенит» занимает второе место в чемпионате России по футболу.
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