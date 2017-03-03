Наумов – о Смородской: «Противно, когда человек в желании выгородить себя выдумывает небылицы»

Бывший президент клуба ответил на критику в интервью Смородской для Eurosport.

«Я Смородскую понимаю. Футбол затягивает, у людей, которые в нем долго работают, появляется зависимость. Человек много лет пользовался огромным вниманием СМИ, принимал в клубе ключевые решения и вдруг все пропало!

Мне Ольгу Юрьевну жаль – у нее сейчас профессиональная трагедия. С ней тяжело справиться, отсюда и изрыгания злобы с попытками выгородить и самоутвердить себя, выставить всех неучами и дилетантами.

Противно, когда имея влиятельных покровителей, человек в безумном желании выгородить себя выдумывает на ходу небылицы и нагло врет», – рассказал Николай Наумов «Советскому спорту».

Николай Наумов управлял «Локомотивом» с 2007 по 2010 годы.

Ольга Смородская покинула пост президента клуба в августе 2016 года.

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