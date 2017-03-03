Eurosport
Наумов – о Смородской: «Противно, когда человек в желании выгородить себя выдумывает небылицы»
Экс-президент «Локомотива» ответил на интервью экс-президента «Локомотив».
Бывший президент клуба ответил на критику в интервью Смородской для Eurosport.
«Я Смородскую понимаю. Футбол затягивает, у людей, которые в нем долго работают, появляется зависимость. Человек много лет пользовался огромным вниманием СМИ, принимал в клубе ключевые решения и вдруг все пропало!
Мне Ольгу Юрьевну жаль – у нее сейчас профессиональная трагедия. С ней тяжело справиться, отсюда и изрыгания злобы с попытками выгородить и самоутвердить себя, выставить всех неучами и дилетантами.
Противно, когда имея влиятельных покровителей, человек в безумном желании выгородить себя выдумывает на ходу небылицы и нагло врет», – рассказал Николай Наумов «Советскому спорту».
- Николай Наумов управлял «Локомотивом» с 2007 по 2010 годы.
- Ольга Смородская покинула пост президента клуба в августе 2016 года.
«Мертенса я покупала дважды». Ольга Смородская – о том, как превратила «Локомотив» в топ-клуб