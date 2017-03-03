Хам и вор. Почему гонки Александра Кокорина – идеальное превью РФПЛ

Первые два месяца 2017 года были нереально крутыми. «МЮ» омолодил Ибру, разучился проигрывать и взял трофей. Диего Коста чуть не дернул в Китай. Гвардиола посадил на лавку Браво и перезапустил карьеру достойнейшего Кабальеро. Арсен Венгер наконец приготовился к пенсии. Чемпион Англии выгнал Раньери (хнык-хнык) и тут же грохнул «Ливерпуль».

Луис Энрике почти догнал «Реал», но объявил, что летом уйдет. Зидан стал мастером камбэков. Унаи Эмери сконструировал машину, которая скоро официально вынесет «Барсу» из ЛЧ. Аллегри и Бонуччи вернули скандальность в Серию А.

И после всего этого бурлеска РФПЛ возобновляется матчем «Томь» – «Ростов». Одни всю зиму простояли на паперти и поставили цель вылететь в ФНЛ, другим опять задерживают зарплату. Идеально.

Думаете, второй матч тура веселее? Обойдетесь: «Арсенал» примет «Оренбург», и это скучнейшая игра выходных по версии букмекеров. Теперь очень странно ругаться на рекламу БАДов в перерывах: без них наш чемпионат смотреть уже невозможно.

10 лет назад российская Премьер-лига конкретно возбуждала – потому что правда развивалась, пусть и средневековыми методами. Пять лет назад случился безальтернативно лучший сезон в истории РФПЛ: клубы разделились на две восьмерки и бодро прорубились всю весну. Сейчас, в 2017-м, наша лига вызывает ноль эмоций, разве что демонстративное равнодушие.

Уже ясно: средний уровень может только падать. На договорняки всем плевать. Отказаться от бюджетных денег не получится. Клубы и дальше будут банкротиться и клянчить кэш. Власть захватили агенты, которые, судя по истории с Миранчуком, оборзели не меньше, чем клубные боссы. Короче, ждать от РФПЛ фейерверка – все равно что идти на «Защитников» и расстраиваться, что сюжет (да и всё остальное) недотягивает до «Мстителей».

И тут на сцену вышел Александр Кокорин. Саша – идеальный персонаж для нашего чемпионата, его спаситель, хедлайнер и PR-агент. Человек, который заставляет помнить о русском футболе, даже когда о нем хочется забыть. Прочувствуйте момент: в истории про Кокорина и московский этап «Формулы-1» все настолько прекрасно, что смаковать можно каждую новость – они не хуже, чем сводки с «Камп Ноу», «Бернабеу» и «Стэмфорд Бридж».

Через два дня после вылета от «Андерлехта» (у Саши – ноль ударов в створ за два матча) Кокорин прибыл в столицу и сел за руль белого Bentley с номером К009АА. На Страстном бульваре выкатил на встречку, попался и продиктовал все данные для протокола.

«Пффф! Не беда!» – подумал Александр и разместился на водительском сиденье Rolls Royce Wraith (цена – в районе 250 тысяч долларов). В тот же день Кокорин семь раз забил на скоростные лимиты – спасибо камерам, которые зафиксировали нарушения.

Позже оказалось, что Александр очень ответственно относится к номерам: помимо именного (К009АА) у него есть металлические пластины с буквами ХАМ и ВОР (как у покойного мафиози Деда Хасана). Видимо, сказалось влияние Павла Мамаева.

В ответ на новости о гонках посыпались оправдания клуба, агента, друзей по «Зениту» и самого Саши. Но было уже бесполезно: мимолетный образ святого Кокорина разлетелся в клочья – его разнесло безжалостное торнадо негодования.

И это справедливо.

В первый раз, летом, Александра было даже немного жаль: парня месяц песочили за шампанское, которое он, возможно, и не заказывал.

Сейчас ситуация совсем другая – из глупейших поступков Кокорина легко собрать каталог грехов. Блатные номера, расслабон сразу после поражения, восемь нарушений за сутки – Кокорин действительно замечательный шоумэн, который принес себя в жертву русскому футболу. Его зарплата и образ жизни заставляют ненавидеть и Александра, и «Зенит», и весь наш чемпионат, но это однозначно лучше, чем беспросветный игнор.

Кокорин превратился в человека, за которым хочется следить чисто ради злорадства. Девушки так мониторят бывших парней: листают профиль во «ВКонтакте», вглядываются в селфи в инстаграме, ищут подтекст в твитах. Александра ждет аналогичная участь. «Как там Кокорин, забил? Опять нет? А отдал хотя бы? Тоже нет? Ха-ха, ну зато шампанского после игры выпьет и по встречке порулит!»

Смолов не забивал, но и не кутил, поэтому над ним просто смеялись, пока он не стал лучшим футболистом страны. Кокорин перебил достижения Федора, поэтому его открыто презирают, понимая, что он не повторит путь Смолова. И если совсем недавно у нашего чемпионата была всего одна скучная интрига («Станет ли «Спартак» чемпионом?»), то на этой неделе добавилась вторая: что еще случится с великим грешником Кокориным?

Сядет на лавку? Лишится прав? Продаст номер ВОР? Наденет футболку с кем-то пожестче Эскобара? Снова загремит в «Зенит-2»? Ради регулярных ответов на эти вопросы иногда можно отвлекаться от шикарных европейских чемпионатов.

Другие тексты Павла Городницкого:

Колумбарий. Как «Барселона» сжигает тренеров

Чистилище. Почему «Барселону» должен возглавить Луи ван Гал

Лучший спортивный телеграм