«Ростов» открыл 2017 год в РФПЛ разгромом «Томи»
Матч 18-го тура чемпионата России завершился победой желто-синих – 6:0.
Голы:
0:1 – Александр Бухаров, 19'
0:2 – Александр Бухаров, 45+1‘
0:3– Марко Девич, 69‘
0:4 – Александр Ерохин, 78‘
0:5 – Сердар Азмун, 80‘
0:6 – Сердар Азмун, 90+1‘
- Матч прошел в Ростове-на-Дону, хотя «Томь» была хозяйкой встречи.
- «Ростов» набрал 28 очков и вышел на четвертое место. «Томь» с 9 баллами идет последней.
- В следующем туре «Ростов» сыграет с «Тереком», а «Томь» – с ЦСКА.
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(фото: официальный сайт «Ростова»)
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