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«Ростов» открыл 2017 год в РФПЛ разгромом «Томи»

«Ростов» открыл 2017 год в РФПЛ разгромом «Томи»
Eurosport

47 мин. назад

Матч 18-го тура чемпионата России завершился победой желто-синих – 6:0.

«Томь» – «Ростов» – 0:6

Голы:

0:1 – Александр Бухаров, 19'

0:2 – Александр Бухаров, 45+1‘

0:3– Марко Девич, 69‘

0:4 – Александр Ерохин, 78‘

0:5 – Сердар Азмун, 80‘

0:6 – Сердар Азмун, 90+1‘

  • Матч прошел в Ростове-на-Дону, хотя «Томь» была хозяйкой встречи.
  • «Ростов» набрал 28 очков и вышел на четвертое место. «Томь» с 9 баллами идет последней.
  • В следующем туре «Ростов» сыграет с «Тереком», а «Томь» – с ЦСКА.

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(фото: официальный сайт «Ростова»)

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