«Один раз подписал несколько пустых бланков». Александр Кержаков будет ужасным менеджером «Зенита»

Александр Кержаков – главный русский бомбардир XXI века, который последние лет пять больше страдает, чем живет. После Евро-2012 и генерации международного мема kerzhakoved страйкер выпал из основы «Зенита» и борется со всей планетой, чтобы выходить на поле. С 2015 года и громкой ссоры с Виллаш-Боашем футбольные медиа России отправляют Александра на пенсию (последние слухи – куратор подготовки резерва в РФС), но он еще в строю и готов к большим дракам.

В конце февраля Кержаков публично задумался о существовании после футбола: «Всегда очень нравилась должность спортивного директора. Я понимаю весь процесс, мне интересно наблюдать за футболистами, за развитием академии, выстраивать систему взаимоотношений между руководством, игроками и другими структурами». Видимо, нападающий не до конца понимает, как работает клубная система, и точно необъективно оценивает самого себя. Ниже – четыре причины, почему Кержакову нужна другая работа.

Кержаков плохо разбирается в людях

Александр говорит о взаимоотношениях между боссами, футболистами и другими организациями, но ошибается даже с близкими. В 2014 году Александр попал в грязную историю с бывшей женой. Екатерина Сафронова откровенно ширялась кокаином и врала мужу о повышенном давлении. После ток-шоу на федеральном канале у публики не было никаких вопросов к наркоманке, и даже нынешняя жена Кержа Милана тогда сказала: «Он очень доверчивый. Вроде взрослый человек, но при этом как ребенок».

В 2015-м футболист познакомился с мутными людьми, которые предложили инвестировать 329 млн рублей в нефтеперерабатывающий завод в Воронежской области. Конечно, Кержакова быстро кинули, а 80 миллионов ушли еще смешнее – банкир форварда принес ему на подпись чистый лист и сбежал с суммой за границу. Хотели бы вы, чтобы любимым клубом рулил мужчина, так глупо относящийся к документам?

Кержаков плохо решает конфликты

Из всех тренеров «Зенита» газпромовской эпохи Кержаков не ругался только с Анатолием Давыдовым – остальные уезжали из Петербурга почти врагами форварда. Адвокат был заложником клубных боссов – страйкер рвался в Европу, куда его не отпускали, поэтому сидел на лавке за Текке и даже Пошкусом. Со Спаллетти Керж поругался из-за поддержки Денисова, провел в дубле два матча и попрощался с итальянцем фразой «Лучано – двуличный человек». Для Виллаш-Боаша Александр банально не вышел ростом (в схемах АВБ играли высокие Рондон и Дзюба), язвил тренеру и получил бан даже на тренировки. Хотели бы вы, чтобы за отношения в раздевалке отвечал менеджер, не признающий чужого мнения?

В «Зените» нельзя заниматься трансферами

Сейчас в Петербурге за укрепление состава отвечает Максим Митрофанов. Его должность называется «генеральный директор», но от полноценного менеджера он отличается примерно всем. Митрофанов не дал ни одного комментария по переходам Эрнани и Ивановича – возможно, бразильца «Зениту» подвезли знакомые агенты Луческу, а Бано внезапно расторг контракт после разговора с Абрамовичем и рванул в Питер. В чем здесь заслуга директора?

Вероятно, заполнением ростера занимается человек, который следит за каждой игрой и назначает даже телекомментаторов. Его зовут Алексей Миллер, и на это место Кержакову точно никак не попасть. Хотели бы вы, чтобы легенда клуба занял формальную и пенсионерскую должность в «Зените»?

В России нет института спортивных директоров

Если Кержаков хочет стать кем-то вроде Рамона Мончи из «Севильи», то его ждет большое разочарование – так близко к покупке футболистов в России не пускают. В местной Премьер-лиге просто нет подобных фигур. В «Спартаке» за трансферы больше отвечает член совета директоров Жирков, чем Родионов. в «Локомотиве» все решает президент Геркус, в «Краснодаре» царь и бог – Галицкий, а в ЦСКА эти функции делят гендир Бабаев и глава селекционного отдела Яровинский. В «Зените» за трансферы отвечали Байерсдорфер и Ван Стее, которые занимались чем угодно, только не важными переходами.

Последним человеком, который полноценно работал спортивным директором в РФПЛ, был Антон Евменов из ЦСКА. Он укрепил состав Фернандесом, Милановым, Эльмом и Вернблумом – если бы не желудок Расмуса, все четверо до сих пор бы играли в армейском клубе. Это была именно та модель, которую строят в Европе – менеджер предлагает варианты и действует в рамках бюджета, президент выделяет деньги и молится, чтобы футболистов продавали за $30+ миллионов.

Александр Кержаков прекрасен – ведет огненный инстаграм, шутит над мемом «не попал», заботится о детях из неблагополучных семей. Но хотели бы вы, чтобы он растворился в «Зените» после назначения? Пускай останется тем славным парнем, который побил бомбардирский рекорд в русском футболе.

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