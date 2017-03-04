Eurosport
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в 18-м туре чемпионата России, армейцы доигрывали матч в меньшинстве
Армейцы завершили матч без Вернблума, но не проиграли – 0:0.
Удаление:
Вернблум (ЦСКА), 71'
- Швед получил первую красную карточку в РФПЛ.
- Первый удар в створ нанес «Зенит»: на 78-й минуте точно выстрелил Маурисио.
- «Зенит» идет на втором месте в РФПЛ с 36 баллами и отстает от «Спартака» на четыре очка.
- ЦСКА – третий, у армейцев 33 балла.
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