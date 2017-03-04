Eurosport
Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил первое удаление в РФПЛ
Это должно было когда-нибудь произойти.
4 марта ЦСКА принимал «Зенит» в матче 18-го тура чемпионата России. Антигероем встречи стал полузащитник армейцев Понтус Вернблум. На 65-й минуте швед получил первую желтую за разговоры с арбитром, но не угомонился и через 6 минут грубо срубил Александра Кокорина. Александр Егоров нарушителя не пожалел и отправил его отдыхать.
Несмотря на традиционно жесткую игру, это удаление стало для Понтуса первым за 6,5 сезонов в чемпионатах России. Перед субботней игрой на счету Вернблума было 61 предупреждение в 133 матчах РФПЛ.
- Единственное удаление в национальных чемпионатах Понтус получил в 2008 году, когда выступал в Швеции.
- За всю карьеру в ЦСКА Вернблум прежде получил по одной красной карточке в Кубке России и Лиге чемпионов. Обе – прямые.
- Матч ЦСКА – «Зенит» завершился нулевой ничьей.
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