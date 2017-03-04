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Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил первое удаление в РФПЛ

Вернблум получил первое удаление в РФПЛ
Eurosport

29 мин. назад

Это должно было когда-нибудь произойти.

4 марта ЦСКА принимал «Зенит» в матче 18-го тура чемпионата России. Антигероем встречи стал полузащитник армейцев Понтус Вернблум. На 65-й минуте швед получил первую желтую за разговоры с арбитром, но не угомонился и через 6 минут грубо срубил Александра Кокорина. Александр Егоров нарушителя не пожалел и отправил его отдыхать.

Несмотря на традиционно жесткую игру, это удаление стало для Понтуса первым за 6,5 сезонов в чемпионатах России. Перед субботней игрой на счету Вернблума было 61 предупреждение в 133 матчах РФПЛ.

  • Единственное удаление в национальных чемпионатах Понтус получил в 2008 году, когда выступал в Швеции.
  • За всю карьеру в ЦСКА Вернблум прежде получил по одной красной карточке в Кубке России и Лиге чемпионов. Обе – прямые.
  • Матч ЦСКА – «Зенит» завершился нулевой ничьей.

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