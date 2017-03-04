Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум получил первое удаление в РФПЛ

4 марта ЦСКА принимал «Зенит» в матче 18-го тура чемпионата России. Антигероем встречи стал полузащитник армейцев Понтус Вернблум. На 65-й минуте швед получил первую желтую за разговоры с арбитром, но не угомонился и через 6 минут грубо срубил Александра Кокорина. Александр Егоров нарушителя не пожалел и отправил его отдыхать.

Несмотря на традиционно жесткую игру, это удаление стало для Понтуса первым за 6,5 сезонов в чемпионатах России. Перед субботней игрой на счету Вернблума было 61 предупреждение в 133 матчах РФПЛ.

Единственное удаление в национальных чемпионатах Понтус получил в 2008 году, когда выступал в Швеции.

За всю карьеру в ЦСКА Вернблум прежде получил по одной красной карточке в Кубке России и Лиге чемпионов. Обе – прямые.

Матч ЦСКА – «Зенит» завершился нулевой ничьей.

Таблица РФПЛ

Подписывайтесь на наш канал в телеграме

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме