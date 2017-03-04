Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов стал рекордсменом чемпионата России по матчам в запасе

Сергей Чепчугов отсидел все 90 минут матча 18-го тура против «Зенита» на скамейке и установил рекорд Премьер-лиги. Эта игра стала для резервного вратаря ЦСКА 189-й в запасе. 31-летний голкипер превзошел рекорд Евгения Помазана, который на протяжении четырех сезонов (2007-11) тоже был резервистом Игоря Акинфеева.

Чепчугов сидит в запасе ЦСКА с 2010 года. За 7 сезонов он 14 раз появлялся на поле в матчах РФПЛ.

До этого Сергей провел два года в «Сибири», в которой стал лучшим вратарем первого дивизиона-2009.

ЦСКА – «Зенит» завершился нулевой ничьей.

Таблица РФПЛ

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(фото: официальный сайт ЦСКА)