From Official Website
Вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов стал рекордсменом чемпионата России по матчам в запасе
Игорь Акинфеев не только сам бьет рекорды, но и помогает устанавливать их другим.
Сергей Чепчугов отсидел все 90 минут матча 18-го тура против «Зенита» на скамейке и установил рекорд Премьер-лиги. Эта игра стала для резервного вратаря ЦСКА 189-й в запасе. 31-летний голкипер превзошел рекорд Евгения Помазана, который на протяжении четырех сезонов (2007-11) тоже был резервистом Игоря Акинфеева.
- Чепчугов сидит в запасе ЦСКА с 2010 года. За 7 сезонов он 14 раз появлялся на поле в матчах РФПЛ.
- До этого Сергей провел два года в «Сибири», в которой стал лучшим вратарем первого дивизиона-2009.
- ЦСКА – «Зенит» завершился нулевой ничьей.
Подписывайтесь на наш канал в телеграме
Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме
(фото: официальный сайт ЦСКА)
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте