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«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью, Адриано забил гол в дебютном матче в 18-м туре РФПЛ

«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью, Адриано забил гол в дебютном матче
Eurosport

21 мин. назад

«Быки» дважды отыгрались по ходу матча – 2:2.

«Краснодар» – «Спартак» – 2:2

Голы:

0:1 – Фернандо, 3'

1:1 – Сердар Ташчи (автогол), 16'

1:2 – Луис Адриано, 55'

2:2 – Федор Смолов (пен.), 73'

  • На 82-й минуте Федор Смолов повредил заднюю поверхность бедра. К этому моменту «Краснодар» сделал все замены и доигрывал вдесятером.
  • Луис Адриано забил первый гол за «Спартак» в дебютном матче после перехода из «Милана».
  • За «Краснодар» дебютировал воспитанник академии «быков» – 20-летний Илья Жигулев.
  • «Спартак» возглавляет таблицу (41 очко), «Краснодар» на четвертом месте (29 баллов).

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