From Official Website
«Краснодар» и «Спартак» сыграли вничью, Адриано забил гол в дебютном матче в 18-м туре РФПЛ
«Быки» дважды отыгрались по ходу матча – 2:2.
Голы:
0:1 – Фернандо, 3'
1:1 – Сердар Ташчи (автогол), 16'
1:2 – Луис Адриано, 55'
2:2 – Федор Смолов (пен.), 73'
- На 82-й минуте Федор Смолов повредил заднюю поверхность бедра. К этому моменту «Краснодар» сделал все замены и доигрывал вдесятером.
- Луис Адриано забил первый гол за «Спартак» в дебютном матче после перехода из «Милана».
- За «Краснодар» дебютировал воспитанник академии «быков» – 20-летний Илья Жигулев.
- «Спартак» возглавляет таблицу (41 очко), «Краснодар» на четвертом месте (29 баллов).
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте