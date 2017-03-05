Луис – ад. Первый гол перебежчика из «Милана» и другое месиво в «Краснодаре»

РФПЛ бывает крутой. Такой, что на диване не сидится. Клавиатура жжет пальцы, когда ведешь лайв. С рельефной драматургией – слово, которое любят комментаторы, но понимают значение только задним умом. Ведь драматургия – это не только перипетии, герои и антигерои, игра со зрителем в «а ну-ка, угадай». Это падение четвертой стены – засасывание зрителя внутрь. Шекспиру приписывают слова «Весь мир театр, а люди в нем актеры», и футбол иногда (еще реже – чемпионат России) ужимает кусок жизни до 90 минут и превращает будний день футболистов в постановку. Когда, почему и как это происходит – непонятно. Это неуправляемое явление, оно проявляется в матчах, от которых не ждешь ничего, и исчезает из встреч, ради которых отменяешь свидания или готовишься к просмотру несколько дней. И это явление накрыло Краснодар, когда приехал «Спартак».

Лучший ход для боевика – начни с удара в лицо. Быстрый гол со штрафного от Фернандо не дал игре времени на разгон – спидометр полетел сразу. Самедов получил в кость в 22 метрах от ворот, и бразилец доказал, что Промес не единственный киллер вратарей в Москве. После быстрого мяча «Краснодар» замуровал красно-белых на их половине, но допускал контратаки. А малое количество фолов и аутов только подгоняли команды.

Игра обжигала, но не душила. Правда, кислорода все равно не хватало на всех. Ташчи, вернувшийся из больницы «Баварии», разделил свою игру на две составляющие: не успевать или падать. Защитник сделал всего один отбор (у Ещенко – шесть, у Комброва – три) и четырежды вынес мяч (у Ещенко – семь, у Гранквиста – девять). Зато забил важный мяч, но в свои ворота. Подберёзкин замахом отправил Глушаакова в кроличью нору из «Интерстеллара» и бахнул мимо ворот. На пути обнаружился счастливчик Ташчи и послал мяч в сетку.

Стадион разделился на две метафорические глотки: выезд в Краснодар стал для мясных популярнее, чем самарский. По данным ТАСС, на матч подъехало около 15 тысяч фанатов красно-белых. При этом фанатский сектор (выкуплен весь) вмещает три тысячи, а общая посещаемость матча – 31 тысяча зрителей. Итого: за «Спартак» топила половина стадиона.

Но в матче происходили вещи, от которых расстраивались обе половины зрителей. В первом тайме Денис Глушаков упустил Юрия Газинского в середине поля, пошел за реабилитацией и почти оторвал ногу от туловища соперника. Безбородов не придал значения моменту (кстати, арбитр поощрял борьбу и не свистел все подряд – респект), но сам Газинский попросил замену (заключение врачей – вывих). Вместо него выскочил Илья Жигулев – воспитанник академии «Краснодара». Новичок не поразил воображение, но сыграл удачно – три отбора, один перехват и заработанная желтая для того же Глушакова.

Второй тайм снова разожгли гости. Пока режиссер мудрил с неинтересными повторами, Луис Адриано вышел один на один с Крицюком и забил первый гол за «Спартак» в первом официальном матче. Игра бразильца – ответ всем нытикам, не понимавшим смысл бесплатного трансфера из «Милана». Пять ударов и два в створ (больше всех в команде), три победы в верховой борьбе (больше только у Зе Луиша – 8) и гол. Конечно, бразилец даже не близок к полному взаимопониманию – у него куча потерь и меньше всех пасов. Но качество есть – удары первым-вторым касанием, стенки с Зе Луишем, выбор позиции остались при нем.

После второго гола «Краснодар» подсел и растерялся. Сил оставалось все меньше, время бежало быстрее, а навал давался сложнее. Но на 72-й минуте внезапно очнулся Безбородов и развернул игру в четвертый раз: в борьбе Комбарова и Гранквиста после подачи с углового судья разглядел фол в штрафной «Спартака» и метнул мяч на 11-метровую отметку. От паненки Смолова ладошки вспотели не только у Реброва.

И этот поворот не стал последним: Федор дернул заднюю поверхность бедра, когда Шалимов сделал все замены. Форвард забил, но оставил команду вдесятером против лидера чемпионата. Но «Спартак» уже сам еле двигался, поэтому предпочел доиграть с минимальным риском.

Две самые играющие команды РФПЛ исторгли огонь и растопили остатки зимы. Гончаренко и Луческу играли в тактических гениев, Каррера и Шалимов сыграли в футбол. В таблице оба результата отразились одинаково. Вывод: рассказ о том, что убийца – садовник, может быть интересным. Главное – как он убивает.

«Краснодар» – «Спартак» – 2:2

Главное фото - fratria.ru

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