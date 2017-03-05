Eurosport
20-летний болельщик «Спартака» попал под краснодарский троллейбус и умер
Выезды – это опасно.
Трагедия случилась по окончании матча 18-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Спартаком».
20-летний болельщик московского клуба родом из Ставрополя переходил дорогу неподалеку от стадиона и попал под троллейбус. Спасти жизнь фанату не удалось.
Изображение с места трагедии можно посмотреть здесь.
- «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью – 2:2.
- В составе красно-белых отличились Фернандо и Луис Адриано.
- У «Краснодара» забил Федор Смолов с пенальти. Еще один мяч отправил в свои ворота Сердар Таски.
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