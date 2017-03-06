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Сергей Галицкий и Леонид Федун вошли в топ-500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg

Галицкий и Федун вошли в топ-500 самых богатых людей мира по версии Bloomberg
Eurosport

1 час назад

В РФПЛ играют по-крупному.

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий и глава «Спартака» Леонид Федун вошли в рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Bloomberg. Состояние Галицкого оценивается в 6,98 млрд долларов, что принесло ему 198-е место. Федун занял 366-е место (4,63 млрд долларов).

В топ-500 попали один из совладельцев лондонского «Арсенала» Алишер Усманов (13,9 млрд долларов; 70-е место), глава «Челси» Роман Абрамович (10,7 млрд долларов; 118-е место) и глава «Монако» Дмитрий Рыболовлев (9,52 млрд долларов; 129-е место).

Лидирует в рейтинге Bloomberg основатель компании Microsoft Билл Гейтс с (85,6 млрд долларов).

  • Команды Галицкого и Федуна сошлись 5 марта в матче 18-го тура РФПЛ. Игра завершилась ничейным результатом – 2:2.
  • «Спартак» возглавляет таблицу (41 очко), «Краснодар» идет четвертым (29 баллов).

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(фото: официальный сайт «Краснодара»)

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