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УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию игрока ЦСКА Романа Еременко

УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию Еременко
Р-Спорт

50 мин. назад

Апелляция не дала результатов.

УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию Романа Еременко, сообщил официальный твиттер ЦСКА.

  • 18 ноября УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов против «Байера». В организме 29-летнего финского игрока были обнаружены кокаин и его метаболиты.
  • В декабре Еременко уведомил УЕФА о намерении подать апелляцию, после чего отправил все необходимые документы. Заседание дисциплинарного комитета, на котором рассматривалась апелляция Еременко, прошло 2 марта.

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