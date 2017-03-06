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УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию игрока ЦСКА Романа Еременко
Апелляция не дала результатов.
УЕФА оставил в силе двухлетнюю дисквалификацию Романа Еременко, сообщил официальный твиттер ЦСКА.
- 18 ноября УЕФА дисквалифицировал Еременко на два года из-за положительного допинг-теста, сданного в сентябре после матча Лиги чемпионов против «Байера». В организме 29-летнего финского игрока были обнаружены кокаин и его метаболиты.
- В декабре Еременко уведомил УЕФА о намерении подать апелляцию, после чего отправил все необходимые документы. Заседание дисциплинарного комитета, на котором рассматривалась апелляция Еременко, прошло 2 марта.
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