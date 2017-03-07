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Виталий Мутко предложил наказывать клубы за плохой газон переносом игры на поле соперника

Мутко предложил наказывать клубы за плохой газон переносом игры на поле соперника
Р-Спорт

1 час назад

Бессмысленный и беспощадный русский футбол.

«Мы говорили в разделе стратегии, что лиге надо дать полномочия принимать жесткие решения. Я согласен, когда меняется хозяин матча, команды переезжают и на трибунах три тысячи человек, это не красит наш футбол. Это не уровень Премьер-лиги.

Футбол должен играться для болельщиков. Клубы, которые владеют аренами, должны ими заниматься. Мы обязательно наделим полномочиями РФПЛ. Если клуб не подготовил стадион, не выполнил обязательства, он не должен бегать и выбирать, где играть.

Лига должна иметь право в качестве наказания этому клубу назначить игру на поле соперника и не считать этот матч выездным. По-другому никак. Одни вкладывают ресурсы, деньги, готовят стадионы, а другие – нет. Да, у нас есть климат, такая страна. Но мы готовы помогать искусственным полем или подогревом, но эту проблему надо решать.

Например, Уфа и Самара одинаковы по условиям, но одни готовятся, а другие – нет», – сказал Мутко.

  • Ранее по различным причинам (в том числе из-за погодных условий) ряд игр РФПЛ были перенесены из одного города в другой.
  • От домашних матчей отказались «Урал», «Томь» и «Крылья Советов».
  • Мутко поднимает русский футбол с колен с 2005 года.

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