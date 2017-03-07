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Стадион «Краснодара» занял третье место в рейтинге лучших арен 2016 года

Стадион «Краснодара» занял третье место в рейтинге лучших арен 2016 года
Eurosport

1 час назад

Высокая оценка новому дому российского клуба.

Первую строчку занял Олимпийский стадион в Лондоне, на котором играет «Вест Хэм». Вторую – арена «Бешикташа» «Водафон Арена». Домашний стадион «Краснодара», открытый в ноябре 2016 года, стал третьим.

Рейтинг был составлен экспертным жюри сайта StadiumDB.com.

«Приятно занять призовое место в любом конкурсе. Даже в таком, где архитекторы выбирают победителя по картинкам, не увидев стадионы вживую», – заявил коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян.

Помимо тройки победителей, в конкурсе участвовали еще 26 стадионов, в том числе новая арена московского ЦСКА, но она не прошла в финальную часть.

  • «Краснодар» вмещает 34,2 тысячи зрителей.

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