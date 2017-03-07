Eurosport
Стадион «Краснодара» занял третье место в рейтинге лучших арен 2016 года
Высокая оценка новому дому российского клуба.
Первую строчку занял Олимпийский стадион в Лондоне, на котором играет «Вест Хэм». Вторую – арена «Бешикташа» «Водафон Арена». Домашний стадион «Краснодара», открытый в ноябре 2016 года, стал третьим.
Рейтинг был составлен экспертным жюри сайта StadiumDB.com.
«Приятно занять призовое место в любом конкурсе. Даже в таком, где архитекторы выбирают победителя по картинкам, не увидев стадионы вживую», – заявил коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян.
Помимо тройки победителей, в конкурсе участвовали еще 26 стадионов, в том числе новая арена московского ЦСКА, но она не прошла в финальную часть.
- «Краснодар» вмещает 34,2 тысячи зрителей.
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