«Томь» и «Уфа» поддержали инициативу «Краснодара» о введении видеоповторов

2 мая «Краснодар» опубликовал на официальном сайте заявление, в котором попросил у РФС разрешения на введение клубом системы видеоповторов в тестовом режиме в следующем сезоне.

«Я двумя руками за видеоповторы, чтобы можно было посмотреть, была ли красная карточка, штрафной, вне игры, взятие ворот, какой характер нарушения, – заявил ТАСС гендиректор «Томи» Руслан Киселев. – Думаю, рано или поздно мы к этому придем.

Что касается обращения на тему судейства, то это мне это напоминает историю с Кодексом чести в бытность Фурсенко главой РФС. Может, есть клубы, которые этим занимаются, пускай они и подписываются под этим обращением. Мы этим не занимались и не занимаемся».

Предложение черно-зеленых поддержал и генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Согласен с «Краснодаром». Будет хорошо, если это примут. Мысль шикарная, полностью поддерживаю своих коллег. Посмотрим, как это будет на их шикарном стадионе».

Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет действовать на Кубке конфедераций-2017 и может быть использована на ЧМ-2018 в России.

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